Google Pixel Buds, presto un aggiornamento per risolvere il bug dell’audio Bluetooth

Le Pixel Buds di Google sono state lanciate un paio di mesi fa dal colosso di Mountain View, e i primi riscontri sono stati decisamente positivi, come si può vedere anche dalle ottime recensioni rilasciate dagli utenti sul web.

Gli auricolari true wireless si sono rivelati all’altezza delle aspettative, anche se non mancano alcuni problemi. Tra le criticità più fastidiose c’è sicuramente quella che fa riferimento all’audio Bluetooth. Questo bug, come segnalato da molti utenti, provoca lo stop della riproduzione audio per un paio di secondi se si muove la testa. Google ha quindi promesso di implementare un aggiornamento software per risolvere il problema.

Google ha affrontato la situazione nei forum di supporto con un thread creato all’inizio di maggio, dove diversi utenti hanno segnalato questa problema con i loro Pixel Buds.

Nella giornata di ieri, un dipendente di Google ha affermato che è previsto il lancio di un aggiornamento software che “migliorerà la stabilità e la connettività Bluetooth”. Quando? Stando a quanto affermato dal dipendente, la “release” dell’aggiornamento avverrà nelle prossime settimane.

“Volevo solo far sapere a tutti voi che vi abbiamo ascoltato e il nostro team lancerà aggiornamenti software nelle prossime settimane per migliorare la stabilità e la connettività Bluetooth”, si legge nella nota.

Successivamente il dipendente ha precisato che l’aggiornamento ridurrà le interruzioni durante le chiamate telefoniche, migliorerà il ripristino automatico quando uno o entrambi gli auricolari perdono la connessione e andrà anche a migliorare la stabilità della riproduzione multimediale per telefoni con codifica audio del software.

Agli utenti Pixel Buds viene chiesto di partecipare alla Help Community e di inviare segnalazioni di bug nel caso questi si presentino. Tutti i possessori delle nuove cuffie true wireless possono procedere alle segnalazioni accedendo alla pagina delle preferenze di Pixel Buds sul proprio telefono, cliccando su Altre impostazioni e infine su Invia feedback.

Fonte XDA