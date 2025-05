Google Pixel 9a: problemi di riparabilità e resistenza sotto accusa dopo il test di durabilità

Il nuovissimo Google Pixel 9a, lanciato recentemente sul mercato, sta attirando critiche dopo un test di durabilità condotto dal popolare canale YouTube JerryRigEverything. I risultati hanno messo in evidenza non solo le problematiche legate alla riparabilità della batteria, ma anche delle preoccupazioni sulla resistenza all’acqua e alla polvere del dispositivo. Le valutazioni presentate nel video offrono importanti riflessioni sulle scelte di design della casa giapponese.

Test di durabilità: leggeri problemi riscontrati

Nel video di teardown pubblicato da JerryRigEverything, il conduttore ha messo in evidenza come la rete che copre la griglia degli altoparlanti del Pixel 9a sia fragile. Durante le operazioni di pulizia, questo elemento può essere facilmente danneggiato o dislocato, sollevando interrogativi sulla reale efficacia della classificazione IP68 che il dispositivo vanta per la protezione contro acqua e polvere. Un difetto in questa parte del telefono potrebbe infatti permettere all’acqua e alla polvere di penetrare all’interno, compromettendo la longevità e l’affidabilità del dispositivo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il vero tallone d’Achille: la batteria

Tuttavia, il problema principale emerso dal teardown riguarda la batteria. Con una capacità di 5.100mAh, il suo posizionamento all’interno dello smartphone è stato voluminosamente assicurato tramite una grande quantità di adesivo. Questa scelta rende estremamente complessa la sostituzione della batteria, aggravando potenziali rischi per la sicurezza e aumentando il rischio di danni al dispositivo stesso durante eventuali tentativi di riparazione.

Negli ultimi anni, diversi produttori di smartphone, come Samsung e Apple, hanno iniziato a adottare strategie di design più orientate alla riparazione, ma Google sembra non seguire questa tendenza. Questo approccio potrebbe dissuadere gli utenti dalla scelta del Pixel 9a, specialmente per coloro che potrebbero necessitare di assistenza tecnica in futuro.

Un’alternativa da considerare: aggiornamenti software e sostenibilità

Pur superando con successo i rigorosi test di bruciatura, piegamento e graffi di JerryRigEverything, i problemi di riparabilità e resistenza possono rendere il Pixel 9a una scelta non ottimale per molti utenti. In particolare, Google ha promesso sette anni di aggiornamenti software per il dispositivo, ma è fondamentale considerare questi fattori nella decisione d’acquisto. Se da un lato le funzionalità avanzate del Pixel 9a sono allettanti, dall’altro gli eventuali problemi di manutenzione e riparazione sollevano interrogativi sulla sostenibilità economica a lungo termine.

Per gli utenti, il pensiero di un dispositivo difficile da riparare e manutenere può influenzare pesantemente la decisione d’acquisto, ponendo la domanda su quanto sia davvero facile riciclare un prodotto con una batteria così intricata. La strada verso una maggiore sostenibilità tecnologica passa anche da scelte progettuali intelligenti, che facilitano non solo la vita utile del dispositivo, ma anche la sua eventuale eliminazione responsabile.