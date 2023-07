Google Pixel 7a, super offerta per il Prime Day: sconto da urlo

I fan di Amazon non vedevano l’ora che arrivasse il Prime Day, ovvero l’iniziativa che consente di acquistare diversi prodotti sul sito del colosso dell’e-commerce a prezzi fortemente scontati. Tra questi non potevano ovviamente mancare i dispositivi tecnologici, in particolare gli smartphone.

Tra i tanti prodotti in offerta speciale che possiamo trovare sul sito di Amazon Italia c’è anche uno smartphone molto gettonato. Si tratta del Google Pixel 7a, rilasciato dal colosso di Mountain View un paio di mesi fa e già in grado di ottenere riscontri molto elevati. Il modello proposto sul portale di Amazon è quello con 128 GB di memoria interna.

Lo sconto del 10% consente quindi di acquistare questo device a 479 euro. In questo modo gli utenti potranno risparmiare 50 euro sul prezzo di partenza del Google Pixel 7a. E’ senza dubbio un’offerta da prendere al volo, considerando l’ottima scheda tecnica di questo prodotto.

Il telefono di BigG, infatti, dispone di un display da 6,1 pollici OLED con risoluzione 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, oltre a una protezione Gorilla Glass 3. Il processore che alimenta il Google Pixel 7a è il Tensor G2 realizzato proprio da Google, assieme a una GPU Mali-G710 MP07, 8 GB di RAM e i già citati 128 GB di storage.

Sul retro del dispositivo sono presenti due fotocamere, ovvero quella principale da 64 MP (che consente di scattare foto di altissima qualità) e la secondaria da 13 MP, con la possibilità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Anche sul davanti troviamo una fotocamera da 13 MP. Infine, la batteria che equipaggia il Google Pixel 7a è da 4.385 mAh.