Google Pixel 7 Pro è su Amazon con 120 euro di sconto

Quando si parla di top di gamma vengono sempre in mente i prodotti principali di Apple e Samsung, ovvero gli iPhone di nuova generazione (attualmente sul mercato ci sono gli iPhone 14) e gli ultimi Galaxy della serie S (i Galaxy S23 sono stati lanciati lo scorso febbraio). Tuttavia, anche Google riesce sempre a soddisfare gli utenti con telefoni dalle eccellenti caratteristiche che si inseriscono di diritto nella fascia premium.

Basti pensare al Pixel 7 Pro, uno dei migliori smartphone mai realizzati dal gigante di Mountain View. La bella notizia di queste ultime ore è che proprio il Google Pixel 7 Pro è comparso su Amazon con uno sconto che ha già catturato l’attenzione di molti. Il prodotto, infatti, viene messo in vendita a 780 euro, circa 120 euro in meno del suo prezzo di partenza (899 euro, ndr). L’offerta comparsa sul sito di Amazon riguarda la variante di colore Nero Ossidiana, che può essere acquistata anche usufruendo della rateizzazione in 12 mesi.

Uno sconto, come detto, che attira molto i fan di Google e tutto il resto della clientela. Il dispositivo, infatti, può contare su un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo telefono di BigG è un Google Tensor G2, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro troviamo tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP è affiancato ad un sensore secondario da 48 MP con zoom ottico 5x e un terzo sensore ultra-grandangolare da 5 MP.

Infine, il Google Pixel 7 Pro dispone di una batteria da 5.000 mAh che assicura un’elevata autonomia al prodotto. Il sistema operativo scelto da BigG per questo smartphone è Android 13.