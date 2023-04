Google Pixel 7 Pro, che sconto su Amazon: -147 euro, è un affare

Quando si parla di top di gamma vengono subito in mente i Galaxy della serie S di Samsung e gli ultimi iPhone di Apple, specialmente i modelli Pro e Pro Max. Tuttavia ci sono tanti altri dispositivi, realizzati da importanti brand, che mettono a disposizione una serie di caratteristiche e funzionalità di grande livello e che possono essere acquistati anche ad un prezzo un po’ più basso rispetto ai prodotti Samsung e Apple.

Tra le aziende di smartphone più gettonate c’è anche Google, che riesce sempre a soddisfare i suoi fan con i telefoni Pixel. Gli ultimi prodotti lanciati da BigG sono gli smartphone della serie Pixel 7, che hanno riscosso molto gradimento nella clientela. In particolare si è registrato un certo apprezzamento per il Pixel 7 Pro, che proprio in queste ore viene proposto ad un prezzo ribassato su Amazon.

Sul sito del portale dell’e-commerce, infatti, il Pixel 7 Pro viene messo in vendita a 752 euro, consentendo quindi agli utenti di risparmiare 147 euro rispetto al prezzo di partenza (899 euro, ndr). Lo sconto del 16% sta ovviamente facendo gola ai fan di Google e a tutti gli utenti che apprezzano i telefoni del colosso di Mountain View, anche perché c’è la possibilità di completare l’acquisto in 12 rate, senza interessi.

Il Pixel 7 Pro è noto soprattutto per essere alimentato con il Google Tensor G2, il chip proprietario di BigG, che garantisce prestazioni di ottimo livello e un’efficienza molto elevata. Il processore è affiancato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il telefono dispone inoltre di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless. Il display del Pixel 7 Pro è un AMOLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Infine, sul retro Google ha posizionato tre fotocamere, tra cui un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo da 48 MP e un terzo sensore ultra-grandangolare da 12 MP.