Google Pixel 7 in (doppia) offerta su Amazon: si risparmia molto

E' un periodo di grandi sconti su Amazon per i telefoni di Google, che continuano a riscuotere un elevato consenso tra la clientela, specialmente tra gli affezionati ai dispositivi della società di Mountain View. Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell'offerta relativa al Google Pixel 6a sul sito del colosso dell'e-commerce, che ha ovviamente catalizzato le attenzioni degli utenti.

Ora, sempre sul portale di Amazon, un altro telefono Google di grande livello viene proposto ad una cifra a cui è davvero difficile dire di no. Stiamo parlando del Google Pixel 7, uno dei migliori prodotti mai realizzati dall'azienda statunitense, che può essere acquistato ad un prezzo inferiore ai 600 euro. Invece dei 678 euro del prezzo di listino, infatti, il Google Pixel 7 viene messo in vendita a 599 euro, ed è un prezzo che rende il telefono più accessibile per molti. Ma non è tutto, perché sul sito francese di Amazon è possibile trovarlo ad un prezzo ancora più basso: sul portale transalpino, infatti, il prodotto è in vendita a 535,34 euro.

Il dispositivo si presenta con un display gOLED da 6,32 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre il processore che alimenta questo telefono è un Google Tensor di seconda generazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Venendo invece al comparto foto, sul retro del Google Pixel 7 troviamo una doppia fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 50 MP e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre sul davanti la fotocamera anteriore è da 10,8 MP.

La batteria da 4.355 mAh è equipaggiata con il supporto alla ricarica cablata da 20W, alla ricarica wireless e alla ricarica inversa. Presente anche la certificazione IP68 (estrema resistenza ad acqua e polvere), mentre il sistema operativo è Android 13.