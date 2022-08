Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ecco la data: pre-ordini dal 6 ottobre

Google ha confermato l’arrivo dei suoi due prossimi smartphone di fascia alta già da qualche mese, ma in questo periodo non sono ancora emersi dettagli concreti su questi due dispositivi. BigG ha infatti provato a mantenere un certo segreto su Pixel 7 e Pixel 7 Pro, senza rivelare nemmeno le date di lancio. Tuttavia, il celebre leaker Jon Prosser ha svelato questo aspetto nelle scorse ore, riuscendo a fare felici tutti coloro che non vedono l’ora di avere tra le mani i nuovi prodotti di Google.

Stando a quanto rivelato da Prosser, il 6 ottobre partiranno i preordini per entrambi i dispositivi, mentre il lancio sul mercato avverrà una settimana dopo, vale a dire il 13 ottobre. Quasi certamente Google organizzerà un vero e proprio evento per annunciare l’attesissimo duo Pixel 7, che dovrebbe coincidere con il suddetto inizio del preordine del 6 ottobre. Il periodo coincide abbastanza con quello dell’anno scorso: Pixel 6 e 6 Pro vennero formalmente annunciati il ​​19 ottobre e poi commercializzati il ​​28 ottobre.

Ma Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno davvero tra i telefoni più importanti dell’anno? E’ una domanda a cui al momento non si può rispondere, anche perché è necessario verificare la fluidità e stabilità dell’esperienza utente. Non è un grande segreto che i continui bug siano stati il ​​motivo principale che ha impedito a Pixel 6 e 6 Pro di essere all’altezza del loro potenziale, anche se le vendite sono state positive.

Dal punto di vista del design, i due Pixel 7 dovrebbero presentare delle modifiche alla fotocamera posteriore. È probabile che tali fotocamere rimarranno sostanzialmente invariate in termini di specifiche hardware, ricevendo invece una serie di aggiornamenti software di una certa importanza.

Fonte Phone Arena