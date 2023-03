Google Pixel 6a, super sconto su Amazon: si risparmiano 119 euro

Nel corso degli anni gli smartphone Pixel proposti da Google hanno riscosso sempre più successo nella clientela. Anche un telefono come il Google Pixel 6a, che pure presenta dimensioni inferiori rispetto agli altri smartphone del colosso di Mountain View, è molto richiesto sul mercato. Proprio per questo, quando spuntano su Amazon alcune offerte che riguardano questo dispositivo l'attenzione è massima.

In queste ore, infatti, è attivo uno sconto importante sul sito del gigante dell'e-commerce che riguarda proprio il Google Pixel 6a. Il telefono, infatti, viene proposto a 369 euro, ben 119 euro in meno rispetto al prezzo di partenza (488 euro, ndr). Tuttavia bisogna sbrigarsi: lo sconto del 24% sull'ottimo telefono di Google sarà attivo solo fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 20 marzo 2023 (salvo proroghe). L'incentivo in più consiste nel caricabatterie incluso nella confezione, dato che normalmente il Google Pixel 6a non viene venduto con l'accessorio: tramite l'offerta di Amazon si può invece ottenere il caricabatterie USB-C originale Google da 30W.

Come detto, il Pixel 6a si presenta con un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il processore che alimenta questo telefono è un Tensor prodotto dall'azienda di Mountain View, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro il telefono ha due fotocamere: il sensore principale Sony IMX363 Dual Pixel da 12,2 MP (f/1.7) con PDAF e OIS è accompagnato ad un sensore ultra-grandangolare IMX386 da 12 MP. Sul davanti troviamo invece un sensore IMX355 da 8 MP.

Altro aspetto rilevante di questo telefono è la batteria da 4.400 mAh, che supporta la ricarica cablata da 18W. Ottimo il lavoro di Google anche in termini di connettività, dato che il Pixel 6a dispone di 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C.