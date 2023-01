Google Pixel 6 in offerta su Amazon: 20% di sconto, è un affarone

Qualche mese fa Google ha ufficialmente lanciato sul mercato Pixel 7 e Pixel 7 Pro, due nuovi smartphone dotati di ottime caratteristiche tecniche ed estetiche. Nonostante l'interesse dei fan dei telefoni di BigG sia rivolto principalmente a questi due prodotti, continuano a riscuotere un certo apprezzamento anche i dispositivi della serie Pixel 6, che ora è possibile acquistare ad un prezzo decisamente più contenuto.

Nelle scorse ore è arrivata la notizia che vede Google Pixel 6 in offerta ad un prezzo davvero irrinunciabile su Amazon. Basta recarsi alla pagina dedicata sul sito del colosso dell'e-commerce per vedere come Pixel 6 venga proposto a 519 euro, ben 130 euro in meno rispetto ai 649 euro del prezzo di listino (20% di sconto, ndr). E non è tutto, perché i possessori di carta di credito possono anche scegliere di pagare questo smartphone in 5 comode rate mensili a costo zero.

Ma quali sono le caratteristiche principali di Google Pixel 6? Prima di tutto il processore proprietario Google Tensor di BigG, che oltre a garantire efficienza, velocità e fluidità al prodotto assicura anche 5 anni di aggiornamenti di sicurezza (e non è poco). Inoltre, con Google Pixel 6 si possono scattare davvero delle foto straordinarie, grazie al sensore principale da 50 MP con obiettivo grandangolare che cattura il 150% in più di luce rispetto al predecessore e coglie dettagli e colori più intensi. In più, si possono anche registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.

Il display Touchscreen OLED da 6,4 pollici - con frequenza di aggiornamento a 90 Hz - è un altro aspetto molto rilevante di questo telefono. Il chip Google Tensor è accompagnato ad una GPU Mali-G78 MP20, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria da 4.614 mAh riesce a garantire una buona autonomia a questo prodotto, che si avvale anche della resistenza all'acqua.