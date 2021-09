Google dovrebbe presentare ufficialmente i Pixel 6 il 19 ottobre

Google ha già provveduto a mostrare al mondo i suoi due prossimi telefoni, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, fornendo dettagli piuttosto precisi sulle caratteristiche principali di entrambi i device (in primis in termini di hardware).

C’è ancora una cosa che manca, ovvero la data di uscita, dato che fino ad oggi il gigante di Mountain View non ha ancora voluto svelare il giorno in cui vedremo finalmente questi due nuovi smartphone sul mercato. Tuttavia, sembra che l’attesa degli appassionati dei telefoni Google stia per terminare. Come riportato anche dall’autorevole fonte Android Authority, nei giorni scorsi sono comparse online alcune indiscrezioni che riportavano l’eventualità della presentazione ufficiale di Google Pixel 6 per il 19 ottobre 2021.

Nelle ultime ore è emersa un’altra prova (grazie a Droid-Life) che va proprio in questa direzione e che sembra rafforzare ulteriormente l’ipotesi di un lancio per quella data.

La data del 19 ottobre era stata annunciata per la prima volta dal sito FrontPageTech ed è stata successivamente confermata in un post ufficiale di Google su Instagram. Android Authority riferisce di un annuncio Facebook condiviso su Reddit che suggerisce proprio la data del 19 ottobre per un preordine di Google Pixel 6.

L’annuncio di Facebook chiede agli utenti di registrare il loro interesse per saperne di più sul telefono, ma devono farlo prima del 19 ottobre. Ovviamente potrebbe trattarsi solo di una coincidenza, ma dato che le voci riguardanti il 19 ottobre cominciano ad essere numerose è probabile che sia proprio quella la data scelta dal colosso californiano.

In più, sembra proprio che la serie Pixel 6 abbia appena ottenuto la certificazione FCC, un passaggio che di solito avviene a circa un mese di distanza dal lancio sul mercato dei prodotti interessati. Basta fare due conti…

