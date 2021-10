Google presenterà Pixel 6 e Pixel 6 Pro il 19 ottobre

Da diverse settimane circolano sul web una serie di indiscrezioni sui nuovi telefoni di Google, ovvero il Pixel 6 e il Pixel 6 Pro. Sul piano delle caratteristiche estetiche si conosce già molto, così come in termini di specifiche tecniche. Anche sulla data sono ormai comparse più voci che indicano il 19 ottobre come giorno scelto da BigG per la presentazione ufficiale dei due nuovi prodotti.

Ebbene, sembra che la data del 19 ottobre 2021 sia proprio quella definitiva. Il colosso di Mountain View non ha ancora fatto alcuna conferma ufficiale, ma l’operatore telefonico australiano Telestra ha fatto riferimento proprio a questa data come termine ultimo per una promozione che riguarda il Pixel 6. Inoltre, pare che entrambi i dispositivi avranno Android 12: il sistema operativo è stato ufficializzato l’altro giorno da Google, ma dovrebbe cominciare a diffondersi proprio il 19 ottobre, in concomitanza con la “release” di Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Infine, in un post Instagram, Google ha mostrato alcuni modelli di Pixel 6 con una serie di diverse combinazioni di colori e widget (16 in tutto): la data che compare nei widget del calendario di ognuno di questi modelli è “Martedì 19”. Non a caso, il 19 ottobre è proprio martedì.

Come accennato, sappiamo già molto sui nuovi telefoni Pixel 6. Tuttavia, oltre alla data, un altro aspetto fin qui poco trattato è quello relativo ai prezzi dei due dispositivi. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il Pixel 6 vanigliato potrebbe costare dai 700 agli 800 dollari, mentre il Google Pixel 6 Pro potrebbe avere un prezzo di partenza di oltre 1000 dollari.

L’evento di Google sarà caratterizzato anche dalla presentazione di altri prodotti? Dato che si tratta di un evento “Pixel” è improbabile che vengano presentati “prodotti non Pixel”. Non è da escludere che BigG colga l’occasione per presentare il PixelBook 2, o magari un Pixel pieghevole: tra pochi giorni sapremo tutto.

Fonte Android Authority