Google conferma il Pixel 5a 5G, ma solo in USA e Giappone (per ora). Probabile uscita in estate

Le ultime notizie trapelate online avevano fatto preoccupare molto gli appassionati dei prodotti Google, che temevano di non veder mai arrivare uno dei telefoni di BigG più attesi. Fortunatamente ci ha pensato proprio il gigante di Mountain View a tranquillizzare i fan e a confermare che il dispositivo verrà lanciato sul mercato, anche se solo in alcuni Paesi (per ora).

Stiamo parlando del Google Pixel 5a, uno dei prodotti che dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi. Era stato il famoso leaker Jon Prosser a suggerire che il gigante di Mountain View avrebbe potuto anche decidere di cancellare il lancio del Pixel 5a. Una voce che ha fatto il giro del mondo, e che ha portato Google ad intervenire pubblicamente per cercare di fare luce sulla vicenda.

In una dichiarazione rilasciata al sito 9to5Google, BigG ha precisato che il Pixel 5a 5G “non viene cancellato” e che sarà disponibile entro la fine dell’anno “negli Stati Uniti e in Giappone”. Al momento restano comunque esclusi tantissimi mercati, tra cui anche quello italiano: vedremo se nel prossimo futuro Google cambierà idea. Le tempistiche esatte non sono state rese note, anche se gli esperti del settore ritengono molto probabile un lancio in estate e poco credibile una presentazione ufficiale al Google I/O 2021 del mese prossimo.

L’altra buona notizia è che ci sarà la connettività 5G, ed è senza dubbio un dettaglio che gli utenti non possono che apprezzare. Per quanto riguarda le altre specifiche, il Pixel 5a dovrebbe arrivare con un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 765G e Android 11 come sistema operativo. Infine, sul retro si vocifera la presenza di una doppia fotocamera (sensore principale più grandangolare) ma è meglio prendere queste informazioni con la dovuta cautela.

Fonte Phone Arena