Google Pixel 5a 5G è ufficiale: Snapdragon 765G, batteria da 4.680 mAh e display da 6,34”

Google Pixel 5a 5G è finalmente ufficiale. Nei giorni scorsi era stata svelata la data del 17 agosto per la presentazione di questo nuovo telefono, e BigG non ha tradito le aspettative. Le specifiche tecniche del nuovo dispositivo erano già emerse in larga parte nelle numerose indiscrezioni di queste ultime settimane.

I miglioramenti rispetto al predecessore riguardano specialmente la fotocamera e la batteria, oltre ovviamente alla connettività 5G. Il telefono dispone inoltre di un display OLED Full HD+ da 6,34″, con frequenza di aggiornamento da 60 Hz (la stessa del suo predecessore). Ad alimentare questo device troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 765G, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Molto interessante anche la resistenza all’acqua, garantita dalla certificazione IP67, dato che è la prima volta che un telefono Pixel A di fascia economica si presenta con questa importante risorsa. Stando a quanto affermato dal colosso di Mountain View, il Pixel 5a 5G può resistere ad un’immersione in acqua fino a un metro di profondità per circa mezz’ora.

Anche la batteria da 4.680 mAh (la più grande mai vista su un telefono Pixel, ndr) può essere valutata positivamente: secondo Google sarà in grado di alimentare il telefono anche per più di un giorno. Ma non è tutto, perché il Pixel 5a potrà contare anche su una serie di opzioni che consentono di prolungare ulteriormente la durata della batteria, come ad esempio Extreme Battery Saver. Un miglioramento che gli utenti non potranno far altro che apprezzare, tenendo conto del fatto che il 5G è noto per avere un impatto sulle batterie di dimensioni più piccole.

Venendo alle fotocamere posteriori, il Pixel 5a presenta un obiettivo ultra grandangolare migliorato che cattura un campo visivo più ampio rispetto alla precedente serie Pixel A. La fotocamera principale del Pixel 5a resta di 12,2 MP con un’apertura di ƒ/1.7.

Il Pixel 5a sarà disponibile negli Stati Uniti e in Giappone e avrà un prezzo di 449 dollari: una cifra che posiziona il nuovo smartphone di Google tra i migliori telefoni economici in questo 2021. Per ora il gigante statunitense non ha intenzione di lanciare questo telefono in Europa, ma non è detto che le cose non cambino in futuro.

Fonte Phone Arena