Google presenterà il Pixel 5a il 17 agosto: le ultime novità

Diverse fonti nelle ultime settimane hanno rivelato che Google rilascerà ufficialmente il suo nuovo telefono Pixel 5a alla fine di questo mese. In realtà, la nuova indiscrezione conferma che BigG lancerà il suo nuovo telefono nella giornata di domani, martedì 17 agosto. Il dispositivo “economico” non dovrebbe apparire molto diverso dal Pixel 4a 5G, sia in termini di design che dal punto di vista delle specifiche tecniche.

Lo scorso febbraio abbiamo avuto modo di dare uno sguardo approfondito ai rendering basati su CAD. Oggi, a distanza di molti mesi, Android Police ha pubblicato immagini dei componenti che vengono inviati ai negozi di riparazione prima del lancio.

Le immagini sono in linea con i rendering e rappresentano un’ulteriore prova che il Pixel 5a assomiglierà molto al Pixel 4a 5G. L’unico cambiamento di rilievo sembra riguardare la parte posteriore, che dovrebbe dare una sensazione più “gommosa” rispetto alla plastica dura della generazione precedente. In più, dalle immagini sembra confermato che il Pixel 5a non avrà il jack per le cuffie.

Il Pixel 5a sarà inoltre equipaggiato con una batteria da 4.680 mAh, la più grande mai vista su un telefono Pixel. In più, il device sarà alimentato dallo stesso processore Qualcomm Snapdragon 765G che alimenta Pixel 5 e Pixel 4a 5G. Lo schermo di questo smartphone dovrebbe essere da 6,4 pollici e la probabilità che arrivi con la stessa fotocamera di Pixel 5 è piuttosto alta. Il telefono può contare sulla certificazione IP67, che garantisce un’elevata resistenza all’acqua.

Basterà una batteria più grande per assicurare al Pixel 5a un posto tra i migliori telefoni di fascia media del 2021? Al momento non è dato saperlo, ma le aspettative sono comunque alte. E per quanto riguarda il prezzo? Stando a quanto riportato da Phone Arena, il Pixel 5a costerà 450 dollari (circa 382 euro al cambio attuale).

Fonte Phone Arena