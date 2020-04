Google Pixel 5, dai sospetti alla realtà: l’APK della Fotocamera conferma Snapdragon 765G

Come emerso in qualche indiscrezione di alcune settimane fa, molto probabilmente Google Pixel 5 non sarà lo smartphone “top di gamma” che era lecito aspettarsi dal gigante di Mountain View.

Il telefono principale della nuova serie Pixel di Google sarà “un dispositivo economico e premium”, ma non un fiore all’occhiello. Per farla breve, il Pixel 5 sarà dotato di caratteristiche di tutto rispetto, ma non aspettatevi uno smartphone da primissimi posti.

Le intenzioni di BigG sono emerse dopo aver esaminato un APK pre-rilasciato dell’app Google Fotocamera da un prototipo di Google Pixel 4a. Quanto riportato nel codice dell’app Fotocamera e nelle voci precedenti hanno suggerito che gli smartphone Google Pixel 5 saranno probabilmente alimentati con un processore Snapdragon 765G, e non con Snapdragon 865 che attualmente alimenta tutti

Secondo un articolo pubblicato dal sito 9to5Google, lo smontaggio dell’APK dell’app Fotocamera avrebbe rivelato il file “photo_pixel_2020_config” che un notevole modder GCam aveva individuato come fornitore dei nomi in codice, Bramble e Redfin, per la serie Pixel 5.

Alcuni articoli precedenti avevano suggerito che “Bramble” e “Redfin” sarebbero stati alimentati con un processore Snapdragon 765G: combinando questa informazione con quanto visto nell’APK dell’app Google Fotocamera, sembra abbastanza probabile che sia Pixel 5 che Pixel 5 XL utilizzeranno Snapdragon 765G. Naturalmente si tratta ancora di voci, dato che Google non ha ancora confermato alcun dettaglio sui suoi prossimi telefoni Pixel: tuttavia, per gli esperti del settore sembrano esserci ormai pochi dubbi.

Il mese scorso, proprio in occasione dello smontaggio dell’APK dell’app Fotocamera, sono trapelate anche ulteriori info su un altro smartphone che Google dovrebbe presentare a breve. Si tratta del Pixel 4a, che dovrebbe arrivare con un teleobiettivo e il supporto alla registrazione video in risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo. Secondo quanto affermato da 9to5Google, anche i telefoni Google Pixel 5 saranno dotati di un teleobiettivo.

Fonte Gadgets360