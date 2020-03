Google Pixel 5 non sarà un top di gamma, ed è una scelta azzeccata

Google Pixel 5 potrebbe non essere un top di gamma, anzi, quasi sicuramente non lo sarà. Le ultime specifiche emerse sul prossimo telefono del gigante di Mountain View riferiscono che lo smartphone non avrà un processore Qualcomm Snapdragon 865, come invece abbiamo visto con il Samsung Galaxy S20.

Google Pixel 5 dovrebbe infatti arrivare sul mercato con un chip che si avvicina molto di più alla fascia media, ovvero Snapdragon 765G, che è (almeno) un gradino sotto lo Snapdragon 865, pur continuando a offrire funzionalità 5G. Ma è una cattiva notizia? Niente affatto, e non solo per Google, ma anche per coloro che acquisteranno il Pixel 5.

Fino ad ora, Google ha utilizzato i suoi telefoni Pixel per sfidare i principali flagship di Apple e Samsung, ma nella stragrande maggioranza dei casi non è riuscita a rompere questo duopolio. Non ci è riuscita BigG, ma non ci sono riusciti nemmeno gli altri marchi che si erano prefissati questi obiettivi molto ambiziosi: HTC vive una fase molto sbiadita, ad esempio, e anche LG sembra faticare molto nel mercato degli smartphone, nonostante l’ottimo V60 ThinQ.

Un Pixel 5 di fascia media o medio-alta avrebbe molto più senso per Google, perchè consentirebbe alla società di proporre alla clientela un telefono dalle buone caratteristiche ad un prezzo tutto sommato ancora accessibile. Con questa scelta, l’azienda andrebbe a “duellare” con i telefoni OnePlus, specialmente con l’imminente serie 8 della società di Shenzhen. Una decisione che gli analisti considerano “molto sensata”.

Tuttavia, alcuni esperti del settore fanno notare che l’introduzione della funzionalità 5G dovrà necessariamente comportare un aumento di prezzo. Vedremo cosa riuscirà a fare Google, che sembra non voler proporre il Pixel 5 ad una cifra superiore ai 600 dollari (più o meno sulle 550 euro, ndr), in modo tale da farlo rimanere sotto di almeno 100 dollari rispetto al nuovo iPhone che vedremo in autunno.

Fonte Tom's Guide