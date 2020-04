Google Pixel 4a, sul web compaiono (quasi) tutte le specifiche: lancio a maggio 2020?

Nelle ultime settimane sono comparse sul web diverse indiscrezioni (compresi alcuni teaser) riguardanti Google Pixel 4a, il successore del Pixel 3a di fascia media lanciato lo scorso anno.

Gli utenti non vedevano l’ora di conoscere qualche dettaglio ancora più concreto, e nella giornata di ieri sembra sia emerso qualcosa in tal senso. Il sito 9to5Google, sempre molto aggiornato sulle vicende che riguardano il gigante di Mountain View, ha infatti pubblicato un articolo dove vengono chiarite diverse specifiche del Pixel 4a.

Stando al report, Google Pixel 4a – che dovrebbe essere lanciato a brevissimo – avrà un display da 5,8 pollici con una risoluzione di 1.080×2.340 pixel. Si tratta senza dubbio di un’evoluzione rispetto al Google Pixel 3a, che arrivò sul mercato con un display Full HD + da 5,6 pollici (1.080×2.220 pixel). Ad alimentare il Google Pixel 4a troveremo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730, abbinato alla già prevista GPU Adreno 618.

Sempre secondo quanto affermato dal famoso sito, Google Pixel 4a avrà una batteria da 3.080 mAh e sarà disponibile in due varianti di storage, 64 GB e 128 GB. Entrambe queste varianti dovrebbero avere 6 GB di RAM. Il telefono potrà inoltre disporre di una ricarica rapida da 18 W tramite la porta USB di tipo C.

La fotocamera sul retro includerà un sensore da 12,2 megapixel con funzionalità di registrazione video simili a quelle del Google Pixel 4. L’articolo di 9to5Google suggerisce anche la presenza di una fotocamera anteriore da 8 megapixel e di un jack per cuffie da 3,5 mm.

Ma non è tutto, perchè nelle ultime ore è trapelata anche un’immagine che fa riferimento alla confezione al dettaglio del Google Pixel 4a. La foto è stata pubblicata sulla propria pagina Twitter dal tipster TechDroider, e rivela la presenza di un modulo fotocamera quadrato con flash LED. La variante nera del telefono, come si vede sulla scatola, avrà un pulsante di accensione bianco, come vuole la tradizione di Google. Il Google Pixel 3a venne lanciato a maggio 2019, e l’impressione è che anche per il Google Pixel 4a il mese di lancio sarà il prossimo.

Fonte Gadgets360