Google Pixel 4a pubblicato per “sbaglio”: aspetto confermato, lancio imminente?

Chissà cosa avranno pensato gli utenti nel vedere il Google Pixel 4a sul Google Store. Sì, il nuovo telefono non è stato ancora annunciato da BigG, ma nella giornata di ieri è magicamente comparso nella versione canadese del Google Store, molto probabilmente per errore.

Un’immagine di intestazione invitava gli utenti a procedere all’acquisto del sistema Nest Wifi. Tuttavia, l’immagine per l’intestazione riguardava tutt’altro, ovvero lo smartphone Google Pixel 4a non ancora annunciato dal gigante californiano. L’immagine, come spesso accade in questi casi, è stata prontamente rimossa dallo Store, ma ormai in moltissimi avevano già “screenshottato” tutto.

Nel giro di poche ore l’immagine del presunto Google Pixel 4a – non c’è ancora la certezza assoluta che si tratti proprio del nuovo telefono, ndr – ha fatto il giro del web, anche se non ci sono “sorprese” rispetto a quanto trapelato fino ad oggi su questo prodotto. Il rendering di Google Pixel 4a appare esattamente come ci si aspettava, ovvero con il singolo ritaglio della fotocamera selfie nella parte anteriore, l’obiettivo singolo nel modulo della fotocamera Pixel 4 sul retro, un sensore di impronte digitali montato sempre sul lato posteriore e una colorazione completamente nera.

La pubblicazione del Pixel 4a sullo Store lascia presupporre che il telefono sia ormai in dirittura d’arrivo. L’unico dettaglio un pò misterioso è quella data del 12 maggio che compare nel rendering, e che si pensava in primavera fosse la data scelta da Google per il lancio del telefono.

Gli esperti del settore sostengono che Google potrebbe decidere di lanciare contemporaneamente il Google Pixel 4a (che ha appena ottenuto la certificazione FCC, ndr) con la sua variante 5G e anche con il Google Pixel 5, un altro prodotto che gli appassionati dei prodotti di BigG attendono con ansia. Nei prossimi giorni dovrebbero emergere ulteriori dettagli sulle date di lancio e sui prezzi di questi nuovi smartphone.

Fonte Android Authority