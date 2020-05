Google Pixel 4a, lancio rinviato: il nuovo telefono verrà ufficializzato a luglio

C’è grande attesa intorno al Pixel 4a, il nuovo telefono di Google interessato da diverse indiscrezioni negli ultimi tempi. Pochi giorni fa era emersa la notizia che voleva il Pixel 4a ormai pronto al lancio, tanto da ipotizzare un’ufficialità per il 3 giugno, assieme al lancio della prima Beta di Android 11.

Ma stando a quanto rivelato in alcuni articoli pubblicati nelle ultime ore, sembra che invece dovremo attendere ancora un pò prima di assistere al lancio del Pixel 4a: una “release” che potrebbe slittare fino a luglio.

Le nuove informazioni sono state condivise da Jon Prosser di Front Page Tech e David Ruddock di Android Police. Sulle indicazioni di Prosser ci sono forti dubbi dopo le sue voci riguardanti l’esistenza di un Pixel Ultra (errate) e la pubblicazione di presunti rendering del Pixel 5 che vengono considerati “imprecisi” anche dal celebre forum di sviluppatori XDA.

Tuttavia, le sue tesi sono supportate questa volta da David Ruddock, che è invece considerato una fonte credibile, specialmente in merito ai telefoni Pixel. Prosser afferma che l’annuncio è previsto per il 13 luglio, ma Ruddock afferma che non esiste una data precisa. L’unico dettaglio certo è che il lancio del Pixel 4a è stato rinviato.

Ruddock ipotizza che se Google sta davvero abbandonando il modello di archiviazione interna di base da 64 GB per gli Stati Uniti, la produzione dovrebbe essere regolata, il che causerebbe ritardi (specialmente in questo periodo caratterizzato dalla diffusione del coronavirus). Prosser afferma che Just Black e Barely Blue saranno le due opzioni di colore, l’ultima delle quali era già trapelata. Inoltre, il “leaker” sottolinea che non ci saranno un modello 5G o una variante XL: anche questo dettaglio era già emerso nelle settimane scorse.

Non resta che attendere qualche comunicazione ufficiale da parte di BigG, sia in merito alla data di lancio che al prezzo del suo nuovo telefono.

