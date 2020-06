Google Pixel 4a in arrivo? Due rivenditori francesi rivelano il lancio a luglio

Uno dei telefoni più attesi per la seconda metà di questo 2020 è certamente Google Pixel 4a, ovvero il nuovo smartphone realizzato dal colosso di Mountain View.

In questo ultimo periodo le indiscrezioni su questo nuovo prodotto sono state davvero molte, tanto che ormai si conosce quasi tutto sia a livello estetico che in termini di specifiche tecniche. Non resta che capire la data di lancio del nuovo device, dato che finora BigG non ha fornito alcun indizio.

La “release” del dispositivo di fascia media di Google è ancora avvolta nel mistero, anche se nella giornata di ieri due rivenditori francesi hanno provato a dare qualche informazione in più sul Pixel 4a.

Gli elenchi di Ordimedia ed eStock.fr riguardano proprio una versione del Google Pixel 4a, e precisamente quella caratterizzata da 128 GB. Stando agli elenchi, il nuovo smartphone di Google arriverà in due colori: “Just Black” (individuato con il codice GA02099-FR) e “Blue” (GA02101-FR).

Per la prima variante di colore viene inoltre riportato che la consegna è prevista “per il 07/07/2020”, mentre per la seconda il “tempo stimato dal produttore” viene individuato “entro 8-12 giorni lavorativi”. Chiaramente si tratta pur sempre di indiscrezioni, pertanto è meglio prenderle con una certa cautela.

Gli elenchi dei rivenditori francesi forniscono un’ulteriore conferma che il Pixel 4a sarà disponibile solo in una singola capacità di archiviazione e due varianti di colore.

Lo scorso mese di aprile, il portale 9to5Google riferiva che il nuovo device di BigG sarebbe stato alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 730 octa-core con 6 GB di RAM. Sempre il sito suggeriva la presenza di uno schermo OLED da 5,81 pollici, con risoluzione 2340 x 1080.

Tra le altre caratteristiche tecniche troviamo una batteria da 3.080 mAh, una fotocamera principale da 12,2 megapixel e un jack per cuffie. Infine, Google Pixel 4a sarà il secondo telefono con Android 10 dotato del nuovo Google Assistant.

Fonte 9to5Google