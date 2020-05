Google Pixel 4a compare su Geekbench: 6 GB di RAM, confermato processore octa-core

C’è molta attesa per conoscere il Google Pixel 4a, che molto probabilmente sarà il successore del Pixel 3a che BigG ha lanciato l’anno scorso.

Nelle ultime settimane il futuro smartphone di Google è stato interessato da diverse indiscrezioni, che hanno permesso di conoscere un pò meglio la struttura del nuovo prodotto. Il Google Pixel 4a ha ora fatto la sua comparsa anche sul noto sito di benchmark Geekbench: sebbene l’elenco non indichi il nome del telefono, l’utilizzo del nome in codice “Google sunfish” sembra sgombrare il campo da ogni dubbio, dato che già in passato questo nome era stato collegato a Pixel 4a.

Molto di ciò che ci si può aspettare da Pixel 4a è già trapelato, e l’elenco Geekbench non accenna a nessuna nuova specifica chiave. Tuttavia, viene precisato che il nuovo smartphone del gigante californiano arriverà sul mercato con 6 GB di RAM e un processore octa-core di Qualcomm (con una frequenza di base di 1,80 GHz, ndr), pur non menzionando il modello. Inoltre, Google Pixel 4a funzionerà con Android 10 come sistema operativo, ovvero l’attuale versione del robottino verde.

L’elenco del portale di benchmark, pubblicato lo scorso 1 maggio, mostra anche i punteggi single core e multi-core ottenuti dal “presunto” Google Pixel 4a: il telefono raggiunge rispettivamente 2.529 punti in single core e 6.366 punti in multi-core.

All’inizio di aprile sono spuntate online alcune delle specifiche previste del Pixel 4a e un’immagine della confezione al dettaglio del telefono. Salvo cambiamenti, il processore dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 730, con una GPU Adreno 618. È prevista anche una batteria da 3.080 mAh.

Google non ha condiviso la data di rilascio di Pixel 4a, ma secondo le indiscrezioni il nuovo device di BigG dovrebbe essere messo in vendita a partire dal 22 maggio. La presentazione avverrà ovviamente online, data l’attuale situazione globale e il “lockdown” imposto in seguito alla pandemia di coronavirus.

