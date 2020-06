Google Pixel 4a ottiene la certificazione FCC: il lancio è sempre più vicino

Google Pixel 4A ha ottenuto la certificazione FCC, e questo dettaglio suggerisce che molto presto il nuovo telefono verrà rilasciato ufficialmente dal gigante di Mountain View.

Google ha già superato la scadenza di aggiornamento a metà ciclo, dato che Pixel 3a è stato lanciato a maggio dell’anno scorso. Pixel 4A è già trapelato in diverse occasioni sul web, tanto che alcuni pensavano che lo smartphone potesse essere ufficializzato già entro il mese di giugno. Tuttavia, considerando che ad ottobre è previsto il lancio dei Google Pixel 5, è molto probabile che il colosso statunitense annunci molto presto la nuova versione della serie Pixel 4.

Come accennato, un nuovo telefono di Google è stato individuato sul portale FCC da Mishaal Rahman, sviluppatore dell’ormai famosissimo forum XDA. E’ proprio Rahman a confermare che si tratta del Google Pixel 4a. Il numero di modello elencato su FCC è G025: come ha ricordato lo stesso sviluppatore, Pixel 4 è arrivato con il numero di modello G020, quindi la probabilità che questo nuovo modello di Google G025 sia effettivamente il Pixel 4a è davvero alta.

Nel frattempo, la testata The Verge ritiene che questo nuovo probabile modello Pixel 4a arriverà senza il chip del sensore radar Soli integrato per i controlli di movimento Motion Sense. I documenti FCC non rivelano le frequenze radio a onde millimetriche utilizzate con il chip radar, suggerendo l’eventuale esclusione della funzione. Le frequenze tra 58 GHz e 63,5 GHz sono comparse nei documenti FCC di Pixel 4, ma non sono presenti in questo nuovo file di Google.

Ma quanto costerà il Google Pixel 4a? Il modello da 128 GB dovrebbe costare 349 dollari (310 euro), mentre la variante da 64 GB avrà un prezzo di circa 299 dollari (265 euro). Il telefono è stato anche individuato il mese scorso sul noto portale di benchmark Geekbench, dove venivano suggeriti 6 GB di RAM e Android 10 come sistema operativo.