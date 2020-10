Google Pixel 4A 5G e Pixel 5 sono ufficiali: confermato Snapdragon 765G, tutte le specifiche e i prezzi

Nella giornata di ieri Google ha finalmente annunciato i suoi attesissimi smartphone. Si tratta del Pixel 4A 5G e del Pixel 5, entrambi interessati da una serie di indiscrezioni negli ultimi tempi e ora finalmente ufficiali, con quasi tutte le specifiche trapelate sul web che hanno trovato conferma nel lancio di ieri.

Partendo proprio dal Pixel 4A 5G, si tratta di una variante del Pixel 4A rilasciato ad agosto, dotata di supporto 5G. Lo smartphone presenta dei miglioramenti interessanti, come ad esempio lo schermo OLED da 6,2 pollici e il processore Qualcomm Snapdragon 765G. Proprio il chip è stato uno degli elementi più “chiacchierati” nelle scorse settimane: niente processore da top di gamma per nessuno dei due telefoni Google, come ampiamente pronosticato.

Tuttavia, la variante 5G del 4A ha anche un jack per cuffie da 3,5 mm, qualcosa di “nuovo” per i telefoni di punta di Google. Come il Pixel 4A, questa versione non ha la ricarica wireless o la resistenza all’acqua che invece troviamo nel Pixel 5. Il Pixel 4a 5G viene proposto in un’unica variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria è da 3885 mAh.

Il display del Pixel 5 è invece un pannello OLED da 6 pollici 2340 x 1080 in un formato 19,5: 9 con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che dispone di una fotocamera anteriore da 8 MP che trova posto nel “foro” frontale. Anche qui abbiamo 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, oltre ad una batteria da 4080 mAh, impermeabilità IP68 e ricarica rapida USB-C da 18 W. E sul fronte 5G, Pixel 5 supporterà anche sub-6GHz e mmWave 5G, il che significa che dovrebbe funzionare con quasi tutte le principali reti 5G.

Il Pixel 5 ha due fotocamere posteriori: una fotocamera principale da 12,2 megapixel con un campo visivo di 77 gradi e stabilizzazione dell’immagine sia ottica che elettronica, e un nuovo ultrawide da 16 megapixel.

Google ha deciso di lanciare inizialmente questi nuovi prodotti in nove Paesi: manca l’Italia, ma siamo certi che entrambi i device arriveranno presto anche nel nostro Paese. Il prezzo del Pixel 5 negli USA è di 699 dollari, mentre il Pixel 4A 5G viene proposto a 499 dollari.

Fonte The Verge