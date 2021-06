Google Pixel 4a 5G, è già finita? Il telefono è al capolinea: ecco perché

La data di rilascio del Pixel 5a sembra essere sempre più vicina e Google sarebbe pronta ad interrompere la produzione del Pixel 4a 5G proprio per concentrarsi completamente sul nuovo telefono.

Come segnalato da alcuni utenti, lo smartphone sembra essere già sparito dai negozi del Regno Unito e degli Stati Uniti, oltre che da Amazon e Best Buy. B&H Photo and Video afferma esplicitamente che la produzione del Pixel 4a 5G è stata interrotta. Nonostante ciò, il telefono dell’azienda di Mountain View è ancora disponibile sul Google Store.

Sebbene la scomparsa di Pixel 4a 5G dagli scaffali digitali non confermi in alcun modo che lo stop alla produzione dello smartphone sia ormai imminente, gli esperti del settore non hanno alcun dubbio sul fatto che BigG abbia preso questa direzione, anche perché il suo successore, il Pixel 5a, dovrebbe arrivare a fine luglio o al massimo nella prima metà di agosto.

D’altronde, come evidenziato in un report dello scorso anno, Google non ha mai coltivato grosse speranze sui telefoni del 2020, tanto che il colosso statunitense aveva pianificato di produrre solo 3 milioni di unità tra i vari Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5. Tuttavia, ciò non vuol dire che Pixel 4a 5G sia un dispositivo deludente: al contrario, in molti lo ritengono uno dei migliori telefoni 5G in circolazione.

Ma allora perché BigG avrebbe deciso di interrompere la produzione? Una possibile motivazione è l’ormai cronica carenza di chip, che potrebbe essere anche la causa che favorirà il rilascio di Pixel 5a solo in due mercati. In più, gli esperti precisano che Pixel 5a sarà essenzialmente un Pixel 4a 5G “riconfezionato”, ed è anche per questo che Google avrebbe pianificato l’interruzione della produzione del precedente telefono più a cuor leggero, nonostante sia stato rilasciato sul mercato solo da sette mesi (novembre 2020).

