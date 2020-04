Google Pixel 4a, spunta una data: in vendita in Germania dal 22 maggio?

La data di lancio di Google Pixel 4a non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma stando alle ultime indiscrezione sembra che il nuovo telefono del gigante di Mountain View sarà presto disponibile in Germania.

Secondo quanto riferito, Pixel 4a sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 22 maggio tramite Vodafone Germany. Non è chiaro se Google organizzerà un evento di lancio in anticipo oppure lo stesso giorno. Come noto, la società californiana aveva organizzato la conferenza degli sviluppatori di I / O di Google dal 12 al 14 maggio (poi annullata a causa della pandemia di coronavirus, ndr), pertanto ci si aspettava che il Pixel 4a venisse lanciato proprio in quell’occasione. Chiaramente, in seguito all’annullamento dell’evento Google ha dovuto rivedere parecchi suoi piani, ma il colosso USA potrebbe anche decidere di confermare la “release” di Pixel 4a tra il 12 e il 14 maggio.

Secondo Caschys Blog, un sito Web tedesco, i documenti interni di Vodafone Germany hanno suggerito che Pixel 4a sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 22 maggio. Dato che Pixel 3a fu messo a disposizione in Germania lo stesso giorno degli Stati Uniti, il 22 maggio potrebbe essere anche la data in cui il prodotto verrà lanciato a livello globale, come suggerisce Android Police.

L’attesa attorno a Google Pixel 4a è aumentata esponenzialmente man mano che i dettagli al telefono sono stati resi noti. Quasi tutto ciò che riguarda il telefono è già trapelato. Mancava proprio la data di lancio, anche se con queste ultime indiscrezioni pure questo aspetto comincia ad essere più chiaro.

Lo smartphone dovrebbe avere un display Full HD + da 5,81 pollici e un processore Qualcomm Snapdragon 730 octa-core, abbinato a 6 GB di RAM. Sono previste varianti di memoria interna da 64 GB e 128 GB. Pixel 4a dovrebbe essere dotato di una fotocamera da 12,2 megapixel sul retro e un sensore per selfie da 8 megapixel sul davanti. Inoltre, il telefono potrebbe contenere una batteria da 3.080 mAh con 18 W di ricarica rapida tramite una porta USB di tipo C.

Fonte Gadgets360