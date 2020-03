Google Pixel 4, in arrivo l’opzione “occhi aperti” per sbloccare il telefono

Da qualche anno a questa parte, Google è uno dei “colossi” che mostra più attenzione nel rilascio di aggiornamenti che vanno ad aumentare il livello di sicurezza dei suoi telefoni. Tuttavia, molto spesso il gigante di Mountain View distribuisce anche degli update che consentono ai vari Pixel di ottenere delle migliorie davvero molto interessanti.

Stando a quanto emerso sul web nelle ultime ore, sembra che Google stia per rilasciare una nuova impostazione per lo sblocco del Google Pixel 4 tramite riconoscimento facciale. La nuova opzione, che sarebbe facilmente individuabile nel menu Impostazioni, prende il nome di “Require eyes to be open” (Richiedi occhi aperti, ndr) e pare autorizzi lo sblocco del telefono semplicemente con gli occhi aperti del proprietario.

Accanto al nome che individua la nuova opzione, Google inserirà anche una piccola spiegazione dove viene appunto detto agli utenti di tenere gli occhi aperti per sbloccare il telefono.

Ma perchè BigG ha voluto introdurre la modalità ad occhi aperti? Come forse ricorderanno molti lettori di OutofBit, il Pixel 4 è stato lanciato con una modalità di sblocco del telefono tramite riconoscimento del volto anche ad occhi chiusi. Quella che poteva apparire come un’evoluzione di grande livello è invece sfociata in un serio problema, che ha costretto la multinazionale a prendere provvedimenti e a rilasciare un aggiornamento “correttivo”.

Già lo scorso mese di ottobre Google aveva provato a tranquillizzare gli utenti, affermando di essere al lavoro su una nuova opzione. “Stiamo lavorando ad un’opzione che richiede agli utenti di tenere gli occhi aperti per sbloccare lo smartphone; sarà rilasciata con un aggiornamento software nei prossimi mesi”, le parole di BigG. L’auspicio dei possessori dei Pixel 4 è che non passi ancora troppo tempo e che l’aggiornamento arrivi il più presto possibile.

Fonte Gadgets360