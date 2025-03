Google Photos semplifica la sua interfaccia: le nuove funzionalità sono in arrivo

Google Photos ha recentemente avviato un aggiornamento che semplifica l’interfaccia dell’app disponibile su dispositivi Android. Questa modifica rende più intuitivo l’accesso alle varie funzionalità, cambiando la disposizione delle schede nella barra inferiore. Scopriamo nel dettaglio cosa comporta questa novità e come impatterà l’utilizzo dell’app per gli utenti.

Nuove schede nella barra inferiore

La modifica più evidente risiede nella barra inferiore dell’app, che ora è composta da sole tre schede: Foto, Raccolte e Ricerca. Questo aggiornamento segna un passaggio da una configurazione precedente che presentava quattro schede, inclusa la scheda Memorie, ora spostata all’interno delle Raccolte. Questa riorganizzazione è stata inizialmente introdotta su dispositivi iOS nella scorsa annata e solo da gennaio 2025 ha iniziato a essere resa disponibile su Android.

Il cambiamento è stato reso pubblico grazie a segnalazioni di utenti e notizie dal sito 9to5Google, il quale ha confermato che la modifica sta venendo implementata su un numero crescente di dispositivi Android. Se aprendo Google Photos recentemente ti sei accorto di qualcosa di diverso, ora sai il motivo.

Un nuovo nome per un vecchio servizio

Accedendo alla scheda Raccolte, gli utenti troveranno la sezione precedentemente nota come Memorie, che ora ha assunto il nome di Momenti. Questa sezione è situata sotto le anteprime quadrate di Funzioni sul dispositivo, Album, Documenti e Luoghi. Pur mantenendo la stessa funzionalità, il nuovo nome e la disposizione potrebbero risultare più freschi e accattivanti rispetto al passato.

È importante notare che l’aggiornamento non introduce nuove funzionalità o strumenti all’interno dell’applicazione. La modifica appare più un intervento di ristrutturazione estetica, mirato a rendere la navigazione meno affollata e più user-friendly. Gli sviluppatori di Google Photos sembrano puntare a un’interfaccia più snella e diretta, concentrando l’attenzione sulle funzioni principali.

Come aggiornare Google Photos

Per gli utenti che non hanno ancora notato le modifiche, si consiglia di forzare la chiusura dell’app per garantire che l’aggiornamento venga applicato. L’aggiornamento fa parte della versione 7.20 di Google Photos per Android. Se non hai ancora ricevuto la nuova interfaccia, è possibile che l’aggiornamento non sia stato distribuito per tutti i dispositivi contemporaneamente. A differenza di alcune altre funzionalità che possono impiegare tempo per essere visibili, questa modifica dovrebbe comparire presto per la maggior parte degli utenti.

Il cambiamento dell’interfaccia di Google Photos è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Google per migliorare la user experience delle sue applicazioni, mantenendo un design moderno e funzionale. Gli utenti possono ora fruire di un’accessibilità potenziata, semplificando così la gestione e l’organizzazione dei propri ricordi digitali.