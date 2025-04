Google Photos lancia una funzione speciale per il giorno della mamma: ricordi da condividere

Google Photos si prepara a mettere in evidenza una nuova funzionalità in vista della Festa della Mamma, per consentire agli utenti di creare un video che racchiuda i momenti più belli trascorsi con le proprie madri. Questo aggiornamento rappresenta un’opportunità per cimentarsi nella creazione di un montaggio personale, arricchito dalle immagini più significative.

La novità nel carousel dei ricordi

La recente versione dell’app di Google Photos, la 7.26, rivela un’interessante novità. Analizzando il codice, è emersa la presenza di una card dedicata alla Festa della Mamma, che sposterà gli utenti verso un’apposita sezione dedicata alla creazione di un video riassuntivo dei migliori ricordi. Questo strumento permette di raccogliere facilmente le foto più belle di viaggi, eventi e momenti speciali ed è ideale per sorprendere una persona cara con un omaggio affettuoso.

Creare il video dei propri ricordi

La funzionalità per creare video in Google Photos è progettata per essere semplice e intuitiva. Gli utenti potranno selezionare il volto della madre nel menu “Seleziona persone e animali” per facilitare la raccolta delle immagini, oppure scegliere manualmente le fotografie da includere nel montaggio. L’app, una volta ricevuti i dati, si occuperà di assemblare le immagini selezionate, unendole a una traccia audio, per realizzare un video che si potrà facilmente condividere.

Un’opportunità per riscoprire i momenti speciali

Sebbene la card della Festa della Mamma non introdurra funzionalità inedite, essa rappresenta un ottimo modo per far conoscere agli utenti l’utilità della funzione “Highlight video”. In apertura alle celebrazioni che si svolgeranno in occasione della Festa della Mamma, Google Photos sembra puntare a facilitare la creazione di un prodotto che possa rivivere ricordi preziosi. È previsto che questa novità venga attivata nei prossimi giorni, rendendo così accessibile la funzionalità a un pubblico più ampio.

Aspettative e disponibilità

Il lancio ufficiale di questa funzione avverrà proprio in prossimità della Festa della Mamma, e Google Photos si prepara a rendere facile per gli utenti condividere ricordi speciali. Sebbene non si tratti di un’innovazione assoluta, l’idea di associare la creazione di video alla celebrazione dei legami familiari offre un’importante opportunità di connessione emotiva. Il pubblico potrà quindi da un lato riscoprire il valore delle proprie esperienze, dall’altro sfruttare appieno le potenzialità dello strumento che Google ha reso disponibile.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità, non sarà necessario far altro che monitorare l’app e scoprire quando la card dedicata alla Festa della Mamma sarà attiva per tutti gli utenti.