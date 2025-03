Google Photos: in arrivo un’interfaccia rinnovata con nuove funzionalità per gli utenti

Google sta attualmente sviluppando importanti aggiornamenti per l’app Google Photos su Android, con l’obiettivo di facilitare l’uso dell’app e migliorare l’esperienza complessiva degli utenti. Questi miglioramenti riguardano un nuovo visualizzatore di immagini, una migliore funzione di ricerca per gli album e un sistema semplificato per passare da un account all’altro. Queste modifiche sono state riscontrate nella recente versione dell’app , ma non sono ancora disponibili per tutti gli utenti. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva il futuro di Google Photos.

Nuovo visualizzatore di immagini e pulsante per aggiungere foto

Una delle novità più significative riguarda l’aggiornamento dell’interfaccia del visualizzatore di immagini. In questa nuova versione, è stato introdotto un pulsante “Aggiungi a” che sostituisce l’opzione Lens presente nella barra inferiore. Questo pulsante si prefigge di rendere più semplice per gli utenti aggiungere rapidamente la foto corrente a un album, all’archivio o alla cartella protetta. Nel passato, le stesse opzioni erano accessibili solo facendo uno swipe verso l’alto su una foto o toccando il pulsante del menu a tre puntini, ma con questa nuova interfaccia l’accesso è notevolmente semplificato.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Inoltre, il pulsante per il backup è stato ampliato e ora si trova in una posizione di maggiore rilievo nella parte superiore dello schermo. È stata migliorata anche la visualizzazione della data di scatto della foto, che viene ora evidenziata chiaramente. Le etichette contestuali presenti nel nuovo design sono state rese più arrotondate, contribuendo così a un aspetto più moderno e accattivante.

Funzione di ricerca per gli album semplificata

Insieme alle modifiche al visualizzatore, Google sta lavorando a una funzione di ricerca potenziata per gli album. È stata identificata la presenza di un nuovo pulsante di ricerca nella pagina Albums, che promette di semplificare notevolmente il processo per trovare album specifici. Tuttavia, è importante notare che questa funzione al momento non è operativa nell’ultima versione dell’app. La sua introduzione potrebbe rappresentare un passo avanti significativo per gli utenti, che spesso si trovano a dover scorrere lunghi elenchi di album per trovare ciò che cercano.

Miglior gestione degli account

Ultimo ma non meno importante, Google sta sviluppando un nuovo sistema per il cambio di account all’interno dell’app Photos. Attualmente, per passare a un altro account, gli utenti devono selezionare la propria foto profilo in alto a destra, toccare il pulsante a forma di freccia accanto all’account attuale e quindi scegliere l’account desiderato dal menu a discesa. Questo metodo, seppur efficace, è poco intuitivo poiché non prevede una chiara etichetta che indichi come accedere al selettore di account.

Con i prossimi aggiornamenti, Google intende rendere questo processo più immediato, introducendo un pulsante “Cambia account” di forma arrotondata nel menu del profilo. Questa modifica dovrebbe aiutare gli utenti a identificare facilmente come cambiare account, migliorando l’esperienza complessiva nell’uso dell’app.

Aspettative per il futuro

Al momento, queste modifiche sono in fase di sviluppo e non sono ancora attive nella normale versione di Google Photos. Tuttavia, ci si aspetta che siano incluse in un aggiornamento futuro, rendendo più agevole l’interazione con l’app per gli utenti di Android. Sarà interessante vedere come questi cambiamenti verranno accolti da chi utilizza Google Photos regolarmente. Ogni aggiornamento rappresenta un’opportunità per Google di migliorare l’esperienza utente e rendere l’app sempre più intuitiva e funzionale.