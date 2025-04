Google Photos: in arrivo la ricerca nella galleria Android

L’innovativa funzionalità di ricerca di Google Photos sta per fare il suo debutto all’interno del Photo Picker di Android, facilitando il recupero di ricordi preziosi. Dopo essere stata annunciata nel 2023 per un rilascio previsto nel 2024, la funzione è ora in fase di test, creando aspettative per un lancio imminente nel 2025.

La funzione Photo Picker di Google

Il Photo Picker è stato introdotto con Android 13 e rappresenta un significativo passo avanti per la privacy degli utenti, consentendo di selezionare immagini o video da condividere con app specifiche, senza concedere accesso diretto all’intera galleria del dispositivo. Questa funzione sta guadagnando popolarità per il suo approccio più sicuro, anche se, fino a questo momento, ha presentato alcune limitazioni, come l’assenza di opzioni di ordinamento e di una barra di ricerca.

Negli ultimi mesi, l’assenza di una funzione di ricerca nel Photo Picker era stata una delle critiche più comuni da parte degli utenti. Molti di noi hanno collezionato migliaia di foto nelle loro librerie Google Photos, rendendo complicato il rintraccio di immagini specifiche. Questo problema sembra finalmente sul punto di essere risolto con l’introduzione della tanto attesa barra di ricerca.

Il lancio della funzione di ricerca

A maggio, Google aveva annunciato piani per integrare sia la ricerca locale che quella nel cloud nel Photo Picker di Android. Sebbene i vertici di Google avessero indicato un lancio per il 2024, ci troviamo già nel 2025 senza notizie aggiornate sullo stato della funzione. Tuttavia, sono emerse voci che suggeriscono che la funzione di ricerca è già attiva su alcune versioni recenti degli aggiornamenti di Google Play System.

Secondo rapporti da parte di collaboratori di Android Authority, la funzione di ricerca è stata attivata su alcuni dispositivi. I test eseguiti mostrano che gli utenti possono semplicemente toccare la barra di ricerca in cima al Photo Picker, inserire una query e quindi selezionare l’immagine o il video desiderato dai risultati proposti. Questa interazione intuitiva promette di migliorare di molto l’esperienza utente.

Attesa e prospettive future

Anche se ci sono segni di un imminente lancio della funzionalità di ricerca nel Photo Picker, il rilascio ufficiale non è ancora avvenuto per tutti gli utenti. Al momento, la funzionalità è attesa con fervore, con la speranza che Google possa implementarla a breve per tutti gli utenti che utilizzano la piattaforma.

Non c’è chiaro se questa novità sarà legata esclusivamente ad Android 16 o se verrà distribuita anche su versioni precedenti che supportano già il Photo Picker. L’attesa è palpabile, dato che questa funzione è una delle caratteristiche più richieste dalle persone, pronte a rendere la loro esperienza di gestione delle foto molto più semplice ed efficace.

Chi fosse interessato a rimanere aggiornato su future novità può inviare segnalazioni o richieste di chiarimenti tramite i canali ufficiali di comunicazione. Con la nuova funzionalità all’orizzonte, il futuro sembra promettente per gli utenti di Google Photos e Android.