Google Photos: A breve distanza il download di più immagini e video su Android

Google Photos si appresta a rivoluzionare l’esperienza degli utenti Android con una funzione molto attesa: la possibilità di scaricare simultaneamente più foto e video. Un’opzione già presente nella versione web, sta finalmente arrivando anche sull’app mobile. Gli utenti non dovranno più affrontare il fastidio di effettuare il download uno per uno, ma potranno presto gestire le loro immagini in maniera più efficiente.

La nuova funzionalità in fase di sviluppo

Negli ultimi anni, gli utenti di Google Photos hanno spesso lamentato l’impossibilità di scaricare più file simultaneamente sui loro dispositivi Android. Questa funzionalità, vitale per molti, è in fase di sviluppo e sembra pronta ad apportare significativi miglioramenti all’app. I test attuali indicano che l’applicazione salterà automaticamente i file già scaricati, fornendo contemporaneamente notifiche sul progresso del download, rendendo l’intero processo più fluido e intuitivo.

Con Google Photos, gli utenti possono già caricare foto e video in modo automatico. Tuttavia, quando si cambia dispositivo senza un trattamento locale dei file, il processo di trasferimento diventa complicato e laborioso, costringendo a scaricare le immagini una alla volta. Ora, con la funzione in arrivo, è possibile guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Come funzionerà il download di massa

Nel codice dell’ultima versione dell’app, Google Photos sembra aver introdotto indicazioni per consentire il download contemporaneo di più immagini direttamente dalla propria galleria principale. Gli utenti potranno selezionare le foto sia toccandole individualmente sia trattenendo l’immagine e trascinando per selezionare automaticamente le altre. Un ulteriore metodo di selezione prevede di utilizzare il pulsante di selezione accanto ai vari gruppi di foto. Anche se attualmente il pulsante di download scompare una volta selezionate più immagini, si prevede che questa funzionalità verrà aggiornata affinché il pulsante rimanga sempre visibile.

Tale modifica è fondamentale. Quando l’utente preme il pulsante di download per la prima volta, l’app visualizzerà un avviso riguardante l’uso dei dati mobili, prima di avviare il processo di download. La possibilità di monitorare il progresso del download attraverso una notifica rende l’esperienza ancora più trasparente e user-friendly.

Attesi miglioramenti e suggerimenti per il futuro

Sebbene la nuova funzionalità sia promettente, c’è ancora margine per ottimizzarla. Attualmente, non è presente un’opzione che consenta di selezionare tutte le immagini contemporaneamente, limitando la capacità di scaricare l’intera libreria di foto in un’azione. Inoltre, sarebbe estremamente utile avere la possibilità di ritardare i download fino a quando il dispositivo non si connette a una rete Wi-Fi non soggetta a limiti di traffico. Queste migliorie potrebbero migliorare notevolmente l’esperienza utente.

Al momento, non è chiaro quando questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti della versione stabile di Google Photos. Tuttavia, alla luce delle sue potenzialità, c’è grande interesse affinché venga rilasciata al più presto. La maggiore facilità di gestione dei contenuti multimediali promette di rendere Google Photos un’applicazione ancora più indispensabile per gli utenti Android.