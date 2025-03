Google Password Manager introduce la funzionalità per eliminare facilmente le credenziali

Google sta per lanciare una nuova funzione nel Google Password Manager che faciliterà l'eliminazione di tutte le credenziali salvate per coloro che desiderano passare a un altro gestore di password. Questa novità è stata anticipata da alcuni riferimenti emersi in un teardown avvenuto all'inizio dell'anno, e ora sono disponibili maggiori dettagli su come funzionerà una volta resa operativa.

Novità in arrivo per la gestione delle password

Il Google Password Manager, uno strumento fondamentale per la sicurezza online degli utenti, si arricchirà ben presto di un'opzione che semplifica la vita a chi migra a nuove soluzioni. Finora, l'unica possibilità per eliminare le credenziali salvate era quella di procedere manualmente, eliminando un'archiviazione alla volta, oppure cancellare tutti i dati di navigazione tramite le impostazioni di Chrome. Tuttavia, quest'ultima opzione non era molto praticabile per gli utenti che desideravano mantenere intatta la propria cronologia di navigazione e altre impostazioni.

Con l'introduzione del nuovo pulsante "Elimina tutti i dati", gli utenti potranno con un solo tocco liberarsi di tutte le credenziali salvate. Sarà un grande vantaggio, soprattutto per coloro che cercano di dismettere un gestore di password o che desiderano iniziare da zero. L'esperienza di gestione delle password si preannuncia quindi più fluida e user-friendly.

Funzionalità e dettagli operativi

Secondo le informazioni raccolte, il pulsante "Elimina tutti i dati" apparirà all'interno delle impostazioni del Google Password Manager, accessibili navigando nelle opzioni di sistema di Google. Quando si farà clic su di esso, si attiverà un messaggio di conferma che avviserà l'utente che la cancellazione dei dati comporterà la rimozione di tutte le password salvate, le passkey e la lista dei siti e delle app per cui l'utente ha scelto di non salvare le informazioni di accesso.

Questa funzione è attualmente in fase beta e sarà attivata in modo manuale tramite Google Play Services versione 25.09.30. Sebbene non sia ancora disponibile per gli utenti finali, Google prevede di rendere attiva questa nuova funzione nelle prossime settimane. Gli aggiornamenti tempestivi saranno forniti non appena la funzionalità sarà accessibile a tutti gli utenti.

Possibilità di feedback e interazione

Gli utenti che desiderano comunicare con il team di Google possono farlo facilmente, inviando suggerimenti e feedback tramite l'indirizzo email designato dell'azienda. L'opzione di rimanere anonimi o di ricevere riconoscimento per le informazioni condivise offre un ulteriore grado di coinvolgimento con gli sviluppatori.

Questa prossima funzionalità testimonia l'impegno di Google nel migliorare la sicurezza online e la facilità d'uso dei propri servizi, rispondendo alle necessità degli utenti che richiedono maggiore controllo e praticità nella gestione delle proprie credenziali. Continuando a prestare attenzione alle necessità degli utenti, Google si posiziona come un attore fondamentale nella battaglia per una navigazione sicura.