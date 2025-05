Google NotebookLM introduce riassunti video: dalla teoria alla pratica visiva

Con il crescente interesse per l’apprendimento visivo, Google ha annunciato che NotebookLM, il suo innovativo strumento di intelligenza artificiale, permetterà presto la generazione di riassunti video. Questa nuova funzionalità, che si affianca a quelle già disponibili, mira a rendere l’apprendimento più accessibile e coinvolgente, utilizzando fonti come PDF e fotografie per creare contenuti visivi utili agli utenti.

Nuove funzionalità di NotebookLM

Recentemente, Google ha rilasciato un’app per Android, che rende più facile l’accesso a NotebookLM anche da dispositivo mobile. Questo strumento è già conosciuto per la sua capacità di analizzare grandi quantità di informazioni, consentendo agli utenti di estrarre contenuti significativi. Ora, con l’introduzione dei riassunti video, Google si propone di migliorare ulteriormente l’esperienza di apprendimento attraverso materiali visivi.

I riassunti audio, già disponibili, hanno dimostrato la loro utilità, fungendo da veri e propri podcast AI. Tuttavia, ci sono materie in cui l’apprendimento visivo risulta più adatto, ecco perché l’arrivo dei riassunti video non potrebbe essere più tempestivo. Con questa nuova funzionalità, gli utenti potranno non solo ascoltare, ma anche vedere rappresentazioni grafiche adatte a spiegare concetti complessi.

Dettagli sulla funzione dei riassunti video

La feature dei riassunti video permetterà agli utenti di realizzare brevi video che sintetizzano le informazioni contenute nei documenti caricati su NotebookLM. Il post sull’account ufficiale di NotebookLM su X menziona che inizialmente la funzione sarà disponibile solo in inglese e permetterà di creare video riassuntivi da fonti come PDF e fotografie.

Un esempio fornito fa riferimento alla faglia di San Andreas, illustrando come le placche tettoniche si muovono e comprendendo anche grafica relativa alla frequenza dei terremoti e una timeline della formazione della Terra. Queste rappresentazioni visive, progettate con cura, cattureranno l’attenzione degli spettatori, rendendo l’apprendimento non solo informativo ma anche coinvolgente.

Controlli di durata per i riassunti audio

Accanto alla nuova funzione video, NotebookLM offrirà anche controlli di durata distintivi per i riassunti audio. Gli utenti avranno la possibilità di personalizzare la lunghezza dei file audio con opzioni per generare tracce corte , lunghe o della durata standard . Questa flessibilità consentirà di adattare l’esperienza di apprendimento alle esigenze individuali, rendendo l’intero processo più pratico.

Queste novità sono frutto di un’attenzione crescente verso le modalità di apprendimento contemporanee, dove la varietà delle forme di contenuto aiutano a raggiungere un pubblico più ampio e coinvolgere ogni tipo di studente.

In attesa della disponibilità complessiva della nuova funzionalità video, gli utenti possono già approfittarne dei controlli di lunghezza per i riassunti audio, arricchendo così le proprie sessioni di studio in modo versatile e accessibile.