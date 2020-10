Google annuncia il nuovo Nest Thermostat con tecnologia “touch”, design più semplice e prezzo basso

Nella divisione Nest Smart Home di Google viene aggiunto un nuovo termostato intelligente. Il nuovo Nest Thermostat è un modello più semplice del Nest Learning Thermostat o del Nest Thermostat E e ha un prezzo inferiore, dato che viene venduto a soli 129,99 dollari, 40 in meno del Nest E e 120 in meno rispetto al Nest Learning Thermostat. È disponibile per il preordine a partire da oggi e Google afferma che verrà spedito tra poche settimane.

Partendo dal design, si nota subito la scomparsa del tradizionale quadrante rotante che abbiamo visto su ogni termostato Nest negli ultimi nove anni. Al suo posto c’è una striscia sensibile al tocco sul lato destro che viene utilizzata per navigare nell’interfaccia e apportare modifiche. Invece di ruotare un quadrante per regolare la temperatura, l’utente può scorrere verso l’alto e verso il basso, tramite la tecnologia “touch”. Questo design elimina tutte le parti mobili e consente a Google di abbassare il prezzo.

La parte anteriore del termostato è una finitura completamente a specchio con un display che si illumina quando il termostato viene utilizzato. Google utilizza la stessa tecnologia Soli che era presente nello smartphone Pixel 4, che consente di rilevare automaticamente quando ci si trova di fronte al termostato, in modo tale da attivarlo. L’azienda afferma che la tecnologia Soli consente alla finitura a specchio di essere ininterrotta, senza “fori” o “tacche” dove trovavano posto i sensori degli altri prodotti.

Nest ha anche semplificato l’esperienza del software. Il nuovo termostato Nest si basa su un sistema di pianificazione tradizionale, ovvero manuale e non automatica, in cui gli si dice quando si rientra a casa, quale temperatura dovrebbe mantenere per ogni situazione e via dicendo. Inoltre, il nuovo termostato di Google ha alcune funzioni intelligenti integrate: può essere controllato tramite l’app per smartphone Google Home proprio come qualsiasi altro termostato Nest e supporta il controllo vocale tramite l’Assistente Google o Alexa di Amazon.

Il nuovo Nest Thermostat di BigG è disponibile in quattro varianti di colore, ovvero bianco, grigio scuro, rosa chiaro e verde chiaro.

Fonte The Verge