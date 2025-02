Google modifica l'Assistente: addio alla funzione "tocco e tieni" per le cuffie

Nell'ultimo aggiornamento, Google ha comunicato ai possessori di cuffie con supporto per l'Assistente che una funzionalità attesa sta per subire una significativa abolizione. Gli utenti dovranno presto rinunciare alla possibilità di attivare letture e risposte a notifiche mediante il classico “tocco e tieni”, sostituendolo con il comando vocale "Ehi Google". Questo cambiamento, che avrà un impatto notevole su come gli utenti interagiscono con l'Assistente, segue una modifica simile introdotta per gli auricolari nel mese di settembre, durante la quale i feedback negativi sono stati espressi da numerosi utenti su piattaforme come Reddit.

La nuova modalità di attivazione dell'Assistente

Google ha recentemente annunciato che per attivare l'Assistente sui dispositivi audio come le cuffie, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente la voce. L'azienda ha specificato in un post di comunità che gli utenti non potranno più utilizzare il tasto di attivazione per richiedere la lettura delle notifiche. Questo significa che per ogni interazione con l'Assistente sarà necessario pronunciare il comando "Ehi Google, leggi le mie notifiche".

Il cambiamento sta generando già dibattiti tra gli utenti, molti dei quali apprezzavano la comodità e la riservatezza del sistema attuale che permetteva di richiedere informazioni senza necessità di vocalizzare. L’aspetto della privacy è particolarmente importante, dato che la nuova procedura costringerà gli utenti a parlare ad alta voce in situazioni in cui potrebbe non essere opportuno.

Reazioni degli utenti e precedenti modifiche

La notizia di questa modifica non è stata accolta con entusiasmo. Già nel mese di settembre, quando Google aveva inizialmente apportato un cambiamento analogo per gli auricolari, gli utenti avevano manifestato il loro disappunto su Reddit. In quell’occasione, gli utenti erano stati avvisati che il comando "touch and hold" non avrebbe più attivato la lettura delle notifiche e che la modalità di attivazione sarebbe dovuta passare all'interazione vocale.

La reazione degli utenti è stata di forte critica, evidenziando che il metodo con il tasto di attivazione offriva una maggiore discrezione e comodità, essendo silenzioso. L'opinione pubblica su Reddit si è espressa in difesa di questa funzionalità, ritenendola più adatta in contesti sociali o professionali, dove utilizzare la voce non sempre è appropriato. Per molti, il cambiamento ha rappresentato una retrocessione nelle funzionalità offerte.

Università dell'impatto sui principali dispositivi

Questo sviluppo avrà ripercussioni su alcuni modelli iconici, come le cuffie Bose QuietComfort Ultra e le Sony WH-1000XM5. Mentre Google ha affermato che tutte le cuffie con l’Assistente subiranno questo cambiamento, non è stata chiarita una data precisa per l'implementazione. Gli utenti dovranno prestare attenzione agli aggiornamenti, dato che si prevede che le modifiche possano materializzarsi rapidamente.

La questione è se gli utenti accetteranno questo cambiamento o se Google sarà costretta a rivedere la propria strategia. È opportuno osservare come l'azienda gestirà i feedback e se ci sarà la disponibilità a cambiare direzione in risposta al malcontento.

Verso un’interazione più vocale

In aggiunta a queste modifiche, è importante menzionare il lancio recente dei Pixel Buds Pro 2, avvenuto ad agosto 2023, i quali presentano un'integrazione avanzata con Gemini, piuttosto che con l'Assistente stesso. Questo suggerisce una possibile evoluzione nel modo in cui Google intende gestire le interazioni degli utenti, favorendo un'evoluzione verso un'interazione sempre più vocale.

Le impostazioni attuali inventoriate da Google nel suo pacchetto di assistenza sembrano rappresentare un passo verso una maggiore centralità della voce nell'interazione tecnologica. Sarà interessante vedere come gli utenti si adatteranno a questi cambiamenti e quali azioni intraprenderà Google per garantire una continuità di utilizzo soddisfacente per gli utenti più affezionati.