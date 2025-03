Google Messaggi: torna la funzione Picture-in-Picture per YouTube

Gli utenti di Google Messaggi potrebbero presto rivedere una funzione che era stata rimossa nel agosto 2024. Si tratta della possibilità di visualizzare i video di YouTube in modalità Picture-in-Picture direttamente nell’app di messaggistica. Recenti sviluppi nel beta testing dell’app sembrano indicare che Google stia lavorando per riportare questa funzionalità, che era stata disattivata senza preavviso.

La rimozione della funzione PiP in Google Messaggi

Ad agosto 2024, Google ha deciso di rimuovere il supporto per la funzione Picture-in-Picture di YouTube all’interno di Google Messaggi. Tutti i codici e le stringhe di testo relativi a questa funzione sono stati eliminati, causando l’interruzione del funzionamento del lettore di YouTube, che non mostrava neppure le miniature dei video. Questa rimozione ha sorpreso molti, considerato che la funzionalità del PiP permetteva agli utenti di continuare a guardare i video mentre chattavano. Le motivazioni alla base di questa scelta non sono state chiarite, ma si ipotizza che potesse derivare da un uso limitato della funzione oppure dalla volontà di incentivare gli utenti a sottoscrivere YouTube Premium, che offre una finestra PiP riposizionabile.

Le novità della beta di Google Messaggi

Con la versione beta 20250319 di Google Messaggi, ci sono segnali che indicano un possibile ritorno della funzione PiP per YouTube. In questa nuova fase di sviluppo, sono state aggiunte nuove stringhe di testo destinate a supportare la funzionalità di YouTube, suggerendo che Google sta lavorando attivamente per reintegrare questa opzione. Le stringhe di codice recentemente integrate includono comandi per riprodurre e mettere in pausa i video.

Inoltre, una nuova attività per il supporto del lettore di YouTube è stata introdotta, consentendo di lanciare una finestra PiP, cosa che non era possibile con la versione precedente dell’app. Sebbene al momento la finestra PiP sia accessibile nelle chat, al momento non è ancora funzionante, poiché Google non ha ancora attivato il supporto completo per la riproduzione dei video.

Aspettative per il futuro

Nonostante l’agitazione tra gli utenti su questa funzionalità, resta da vedere quando e se Google deciderà di abilitare definitivamente il supporto alla modalità Picture-in-Picture per YouTube in Google Messaggi. La reintroduzione di questa funzione potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza complessiva di messaggistica, offrendo una maggiore flessibilità nell’interazione tra video e chat.

Molti utenti si sono già espressi riguardo le loro impressioni riguardo l’assenza della funzione PiP e ora si chiedono con interesse se il ritorno sarà accompagnato da funzionalità migliorate. Sarà interessante osservare come Google gestirà questo aggiornamento e se, finalmente, gli utenti potranno godere di nuovo dei video di YouTube in multitasking.

Il clima è di attesa e curiosità, poiché Google continua ad evolvere la sua app di messaggistica per soddisfare le esigenze degli utenti.