Google Messaggi: nuove funzionalità in arrivo per le chat RCS sugli smartphone Android

Google Messaggi, l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS su smartphone Pixel e altri dispositivi Android, sta subendo numerosi sviluppi interessanti. Negli ultimi giorni, sono emerse novità riguardanti le funzionalità delle chat RCS. Da menzioni e inviti tramite link a significativi aggiornamenti, l’app continua a evolversi, promettendo agli utenti sempre maggiori possibilità. Andiamo ad esplorare le ultime novità e come scaricarle.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Novità sulle chat RCS di Google Messaggi

A febbraio, erano già circolate voci su una caratteristica che permetterà agli utenti di eliminare un messaggio RCS per tutti i partecipanti alla conversazione. Nella versione 2025013102RC00 dell’app, alcuni indizi avevano fatto presagire tale novità, allineata alla versione 2.7 dello standard RCS Universal Profile. Recenti analisi del codice sorgente nella versione beta 2025031701RC00 hanno confermato che i lavori su questa funzionalità stanno avanzando.

Secondo le informazioni raccolte, gli utenti potranno ora eliminare i messaggi inviati in una chat RCS. Premendo a lungo su un messaggio, apparirà l’opzione di rimuoverlo solamente dal proprio dispositivo o di eliminarlo per tutti i partecipanti alla chat . Questa seconda opzione sarà disponibile solo quando tutti i partecipanti utilizzeranno una versione che supporta le novità della specifica 2.7 dello standard RCS.

Limiti temporali per l’eliminazione dei messaggi

Un elemento chiave in questa funzionalità riguarda i limiti temporali imposto da Google Messaggi. Gli utenti avranno un periodo di 15 minuti dall’invio del messaggio per attuare la cancellazione per tutti. Dopo questo lasso di tempo, sarà possibile eliminare il messaggio solo sul proprio dispositivo, aumentando il rischio di conservazione indesiderata. Questa finestra temporale è più ristretta rispetto ad altre applicazioni di messaggistica, come WhatsApp, che offrono un intervallo più ampio per la cancellazione. È interessante notare che, pur essendo in fase di sviluppo, questa funzionalità potrebbe apparire in futuro non troppo lontano.

Come aggiornare o scaricare Google Messaggi

Se desiderate utilizzare le novità dell’app Google Messaggi sul vostro smartphone Android, potete scaricarla o aggiornarla attraverso il Google Play Store. Per l’installazione, dovrete cliccare sul badge corrispondente e, se pertinente, premere “Installa.” Se invece possedete già l’app e dovete solo verificare aggiornamenti, selezionate “Aggiorna.”

Per chi desidera testare in anteprima funzionalità future, è possibile partecipare al Programma Beta di Google Messaggi. Se il programma è al completo, esiste anche la possibilità di installare manualmente i file APK da portali come APK Mirror. Questo metodo consente di accedere a versioni non ufficiali dell’app prima del rilascio globale delle nuove funzionalità.

Con queste novità, Google Messaggi sta preparando il terreno per un’evoluzione significativa nell’ambito della messaggistica su Android, mantenendo l’attenzione sulla qualità delle interazioni tra utenti. Gli sviluppi in corso promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dell’app, rendendola sempre più competitiva nel panorama delle applicazioni di messaggistica.