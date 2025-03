Google Messaggi: nuove funzionalità in arrivo con l’universal profile 2.7

In un contesto in continua evoluzione nella messaggistica mobile, Google si prepara a lanciare nuove funzionalità per la sua applicazione Messaggi. Con l’aggiornamento dell’Universal Profile 2.7, approvato dalla GSMA nel mese di giugno, gli utenti potranno usufruire di opzioni avanzate come l’editing e la revoca dei messaggi inviati. Vediamo come queste novità cambieranno l’esperienza di messaggistica per milioni di utenti.

Nuove funzionalità dell’universal profile 2.7

Il nuovo Universal Profile 2.7 della GSMA ha introdotto modifiche significative, tra cui la possibilità per i mittenti di editare o richiamare messaggi inviati. Questa opzione si preannuncia rivoluzionaria per molti utenti, che spesso desiderano correggere errori o rivedere il contenuto di un messaggio dopo averlo inviato. I preparativi di Google per integrare questa funzionalità sono iniziati già a febbraio, e ora, con la versione più recente dell’app, gli utenti possono avere un’anticipazione su come sarà implementata.

L’interfaccia del nuovo aggiornamento prevede una funzione chiamata ‘Elimina‘ che permetterà di scegliere se rimuovere il messaggio solo dal proprio dispositivo o eliminarlo anche per il destinatario. Tuttavia, questa opzione sarà disponibile solo se entrambe le parti utilizzano la versione aggiornata dell’app, sottolineando così l’importanza di avere sempre versioni compatibili per sfruttare le nuove funzionalità.

Misure di sicurezza e privacy

Nonostante le nuove funzioni siano attese con impazienza, una limitazione importante è emersa: anche se il contenuto del messaggio verrà rimosso, il destinatario vedrà comunque una nota che indica ‘Messaggio eliminato‘. Questo elemento potrebbe generare comprensibile preoccupazione per chi desidera inviare messaggi più privati, poiché il destinatario sarà avvisato della revoca. La decisione di mantenere tracce della comunicazione inoltrata è un design che richiede attenzione, in quanto potrebbe influenzare le interazioni future.

Inoltre, sarà disponibile solo un breve lasso di tempo per cancellare i messaggi: gli utenti avranno una finestra di 15 minuti dopo l’invio per rimuovere il messaggio. Trascorso questo tempo, l’opzione di eliminazione sarà limitata al solo dispositivo del mittente. Questo aspetto potrebbe portare a situazioni di frustrazione per quanti necessitano di maggiore flessibilità nella gestione delle comunicazioni.

Atteggiamenti degli utenti e aspettative future

Il lancio di queste nuove funzionalità è sicuramente atteso da molti, specialmente da coloro che utilizzano attivamente Google Messaggi. È una caratteristica che gli utenti hanno richiesto a gran voce per anni e il suo arrivo rappresenta un passo avanti significativo nella modernizzazione dell’applicazione.

Tuttavia, ci sono ancora punti critici da considerare, in particolare riguardo alla limitazione delle notifiche di eliminazione che non occultano completamente l’invio del messaggio. Nonostante ciò, molti utenti potrebbero comunque apprezzare le nuove funzionalità, riconoscendone l’utilità e integrandole quotidianamente nelle loro interazioni.

In sintesi, sebbene il passaggio verso l’Universal Profile 2.7 con l’integrazione di nuove opzioni di modifica e revoca dei messaggi rappresenti un progresso, resta da vedere come sarà accettato dalla base di utenti e quali migliorie potrebbero essere introdotte in futuro per affrontare le sfide emergenti.