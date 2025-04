Google Messaggi lancia avvisi per contenuti sensibili: un controllo maggiore per gli utenti

L’implementazione degli avvisi per contenuti sensibili in Google Messaggi rappresenta un’importante innovazione per la sicurezza degli utenti. Questa nuova funzione, attesa da tempo, prevede la rilevazione automatica di immagini contenenti nudità e la loro sfocatura prima che possano essere visualizzate. Tale aggiornamento è frutto di un’attenta pianificazione da parte dell’azienda, con l’obiettivo di prevenire la condivisione accidentale di immagini inadeguate.

La novità degli avvisi per contenuti sensibili

Dopo mesi di attesa, Google ha finalmente avviato il rollout degli avvisi per contenuti sensibili all’interno dell’app Google Messaggi. Questo aggiornamento mira a garantire un’esperienza di messaggistica più sicura, specialmente per i più giovani. La funzione serve a identificare e sfocare foto che possano contenere nudità, permettendo così agli utenti di avere un maggiore controllo su ciò che ricevono e condividono. L’introduzione è stata notata da 9to5Google, con la nuova opzione facilmente reperibile nel menu delle impostazioni, sotto “Protezione e sicurezza” > “Gestisci avvisi per contenuti sensibili”.

Sebbene Google avesse annunciato questa funzionalità lo scorso anno e avesse dichiarato di averla iniziata a implementare a febbraio, solo recentemente è apparsa su alcuni dispositivi. Al momento, sembra che il rollout riguardi principalmente le versioni beta dell’app.

Come funziona la rilevazione dei contenuti

Attivando la nuova funzionalità, gli utenti vedranno le immagini che potrebbero contenere nudità automaticamente sfocate. Sarà loro data la scelta di visualizzare l’immagine, bloccare il mittente o informarsi sui rischi prima di procedere. In aggiunta, è disponibile anche un’opzione per sfocare nuovamente l’immagine dopo averne visualizzato l’anteprima. Un avviso apparirà anche quando si cerca di inviare o inoltrare immagini potenzialmente nude, ricordando i rischi legati a tali azioni e richiedendo una conferma prima di procedere.

È altresì essenziale sottolineare che tutte le rilevazioni avvengono direttamente sul dispositivo tramite il sistema SafetyCore di Android. Questo significa che nessuna immagine o dato di classificazione viene inviato ai server di Google, garantendo così una maggiore privacy per gli utenti.

Impostazioni per adulti e adolescenti

Per gli adulti, il nuovo sistema di avvisi per contenuti sensibili è impostato come opzione facoltativa, che possono decidere se attivare o meno. Tuttavia, per gli adolescenti, questa funzione è abilitata automaticamente e non può essere disattivata per gli account supervisionati. I genitori hanno la possibilità di gestire queste impostazioni tramite Google Family Link. Per i ragazzi senza supervisione, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, è possibile disattivare l’opzione manualmente attraverso le impostazioni del proprio account Google.

È importante notare che la funzionalità attualmente non è applicata ai video e funziona solo quando un’app come Google Messaggi interagisce attivamente con il servizio SafetyCore. Questo approccio consente di combinare la protezione della privacy degli utenti con la necessità di una messaggistica più sicura.

In un mondo digitale sempre più complesso, queste implementazioni rappresentano un passo significativo verso la creazione di un ambiente online più sicuro, in particolare per le fasce più giovani della popolazione.