Google Messaggi: la nuova funzione di rilevamento truffe e altre novità per gli utenti Pixel

La tecnologia negli ultimi anni ha fatto enormi passi avanti, e Google non si è tirato indietro. L'ultimo aggiornamento della piattaforma Google Messaggi introduce Scam Detection, un nuovo sistema dedicato alla protezione degli utenti da potenziali truffe che arrivano tramite SMS, MMS e la piattaforma di messaggistica RCS. In questo contesto, la società sfrutta l'intelligenza artificiale per garantire un'esperienza sempre più sicura.

Il funzionamento di scam detection

Scam Detection sfrutta modelli avanzati di intelligenza artificiale per analizzare ogni messaggio in arrivo. Questa tecnologia è progettata per identificare schemi di comportamento sospetti, consentendo al sistema di riconoscere messaggi mirati a frodi, anche quelle che iniziano in modo innocuo. Quando viene individuato un potenziale problema, gli utenti sono avvertiti tramite notifiche, permettendo loro di agire in modo tempestivo bloccando o segnalando il mittente.

Una delle innovazioni più apprezzate è che il rilevamento non si limita ai messaggi pre-conversazione, ma monitora le interazioni in tempo reale. In questo modo, l'intelligenza artificiale offre una protezione continua, diventando un alleato per gli utenti. Gli avvisi sono visualizzati solo per mittenti non identificati tra i contatti salvati, fornendo così un ulteriore livello di sicurezza. Infine, la privacy degli utenti è rispettata, in quanto l'elaborazione dei dati avviene direttamente sul dispositivo, riducendo i rischi legati alla condivisione di informazioni sensibili.

Attualmente, Scam Detection è disponibile in inglese ed è in fase di distribuzione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, con l'intenzione di espandere il servizio anche in altri paesi nei prossimi mesi.

Novità esclusive per gli smartphone pixel

A integrare Scam Detection, Google ha presentato anche nuove funzionalità pensate specificamente per gli utenti degli smartphone Pixel. Tra queste, una delle più interessanti è la possibilità di effettuare streaming da più angolazioni. Gli utenti in possesso di un Pixel 9 possono collegare fotocamere GoPro o altri smartphone Pixel tramite Bluetooth e WiFi, aprendo così la porta a dirette su piattaforme come YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat e TikTok. Questa funzionalità è un grande passo per gli appassionati di streaming, permettendo di catturare e condividere momenti da prospettive diverse.

Un'altra interessante novità per gli utenti del Pixel 9 riguarda l'app Pixel Studio. Questa applicazione consente di creare immagini stilizzate di persone, evitando contenuti troppo realistici e riducendo il rischio di utilizzi impropri delle tecnologie basate sull'AI. In un'epoca in cui la manipolazione delle immagini è all'ordine del giorno, questa innovazione si dimostra utile per preservare l'integrità dei contenuti.

La distribuzione di queste nuove funzionalità è già iniziata, ma gli utenti dovranno pazientare un po' prima di poterle utilizzare completamente.

Con questa serie di aggiornamenti, Google dimostra il suo impegno nell'assicurare che l'esperienza degli utenti sia non solo innovativa ma anche sicura. Le nuove funzionalità per Google Messaggi e gli smartphone Pixel rappresentano un passo importante verso una maggiore protezione e versatilità nelle comunicazioni digitali.