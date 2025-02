Google Messaggi: in arrivo nuove funzioni per migliorare l'esperienza utente

Google Messaggi, il servizio di messaggistica sviluppato dalla nota azienda di Mountain View, continua a evolversi per fornire agli utenti una soluzione sempre più pratica e versatile. Negli ultimi tempi, l'applicazione ha subito vari aggiornamenti, ciascuno dei quali ha introdotto miglioramenti significativi. Ora, pare che un’ulteriore innovazione sia in fase di test, destinata a potenziare la sezione dedicata ai dettagli dei messaggi. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà e quali novità sono attese per il servizio.

Una nuova interfaccia per i dettagli dei messaggi

L’analisi del codice di una recente versione beta di Google Messaggi ha rivelato una modifica interessante nella pagina "Visualizza dettagli", accessibile tramite il menu a tre puntini situato in alto a destra, dopo aver premuto a lungo su un messaggio. Attualmente, questa sezione mostra informazioni piuttosto basilari come l'orario di invio e ricezione, i numeri di telefono coinvolti e se il messaggio è un SMS o RCS. Tuttavia, con la prossima interfaccia, l'aspetto cambierà radicalmente.

La nuova impostazione presenterà il messaggio in questione in alto, arricchito dalle eventuali reazioni degli utenti tramite emoji. In basso, verranno fornite informazioni dettagliate sul mittente e sul destinatario, come nome e immagine del profilo. Un'aggiunta estremamente utile riguarda le ricevute di lettura, che permetteranno di vedere chiaramente chi ha letto il messaggio e chi lo ha semplicemente ricevuto. Questa funzionalità si preannuncia come un miglioramento significativo nell'interazione tra utenti, garantendo maggiore trasparenza e controllo nelle conversazioni.

“Toccando l’immagine del profilo di un contatto, sarà poi possibile accedere a tre azioni rapide: chiamare, inviare un nuovo messaggio o visualizzare ulteriori informazioni sul profilo.” Sebbene questa funzionalità sia molto attesa, non ci sono ancora dettagli su quando sarà resa disponibile per tutti gli utenti, lasciando con il fiato sospeso gli appassionati dell’app.

Icone personalizzate per le chat RCS di gruppo

In aggiunta alla nuova interfaccia per i dettagli dei messaggi, un'altra innovazione interessante riguarda le chat RCS di gruppo. Nella versione 2025021801RC00.phone.openbeta_dynamic dell'app, sono stati rinvenuti miglioramenti che consentiranno agli utenti di personalizzare l’icona delle chat di gruppo. Questa nuova funzionalità consente di cambiare l’icona della chat con un’immagine scelta dall’utente. Sarà sufficiente toccare il pulsante a forma di matita accanto all'icona attuale e selezionare un’immagine dalla galleria.

“Prima di salvare l'immagine come nuova icona della chat, l'utente avrà la possibilità di ritagliarla o ruotarla per adattarla meglio al proprio gusto.” Gli altri membri della chat riceveranno una notifica che li informerà del cambiamento, assicurando così che tutti siano aggiornati in tempo reale sulle personalizzazioni apportate.

Anche per questa funzionalità non ci sono informazioni sulla data di lancio ufficiale, lasciando gli utenti in attesa di poter sperimentare queste novità.

Google Messaggi continua quindi a lavorare per offrire un'esperienza sempre più arricchita ai propri utenti, ampliando le possibilità di interazione e personalizzazione. Con questi aggiornamenti, il servizio si posiziona sempre più come una delle migliori alternative nel mondo della messaggistica. Le aspettative sono alte e gli utenti non possono fare altro che attendere il rilascio ufficiale.