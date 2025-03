Google Messaggi e YouTube Music: ecco le ultime novità per migliorare l’esperienza utente

Negli ultimi giorni, Google ha svelato aggiornamenti significativi per le sue applicazioni più utilizzate, in particolare Google Messaggi e YouTube Music. Queste modifiche mirano a ottimizzare la navigazione per gli utenti, rendendo più fluida e intuitiva l’interazione con le app. Analizziamo le principali novità che stanno per arrivare.

Google Messaggi: implementazioni imminenti

Google Messaggi, l’app standard per la gestione di SMS, MMS e chat RCS su vari dispositivi Android, si prepara a migliorare le sue funzionalità attraverso alcune nuove opzioni che saranno disponibili nella versione beta 20250319. Gli sviluppatori di Google intendono facilitare la comunicazione degli utenti, con un focus particolare sulla velocità e sull’usabilità.

Una delle innovazioni più significative riguarda l’inoltro dei file multimediali. A breve, gli utenti potranno usufruire di una scorrevole scorciatoia per inoltrare rapidamente immagini e video. Questa funzione, ispirata dall’interfaccia di WhatsApp, permetterà di condividere i contenuti multimediali con contatti o gruppi attraverso un semplice tocco sull’icona accanto ai file inviati.

Oltre a questo, pare che Google Messaggi stia valutando di reintrodurre una funzionalità pregiata legata a YouTube. Si tratta del supporto al Picture-in-Picture , una modalità che consente di visualizzare i video direttamente in un mini lettore flottante all’interno della chat RCS. Sebbene questa opzione non sia ancora attiva, l’emergere di stringhe di codice nel software suggerisce che la compagnia sta preparando il suo ritorno.

Come scaricare o aggiornare Google Messaggi

Per chi desidera testare le ultime funzionalità di Google Messaggi, è fondamentale assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app. Per scaricarla o aggiornarla, basta accedere al Google Play Store. Una volta lì, gli utenti potranno cliccare su “Installa” se non hanno ancora l’app, o su “Aggiorna” se è disponibile una nuova versione.

È anche possibile ottenere in anteprima le funzionalità future iscrivendosi al Programma Beta dell’app, sempre tramite il Play Store. Se il programma fosse al completo, si potrebbe procedere con l’installazione manuale dei file APK da fonti esterne.

YouTube Music: la creazione di playlist personalizzate

L’amata app YouTube Music introduce una novità interessante che promette di arricchire l’esperienza di creazione delle playlist. Gli utenti, nella sezione “Scelte rapide”, potranno adesso comporre playlist personalizzate a partire dalle canzoni suggerite dall’app stessa. Questa modifica rappresenta un’aggiunta utile per chi ama ascoltare la musica secondo i propri gusti.

Nello specifico, al fianco di ogni brano suggerito vi sarà un pulsante “+” che permette di selezionare più canzoni e dar vita a una nuova “radio”, basata sui brani scelti. Ad esempio, una playlist potrebbe avere il titolo “Pray to God and Purple Yellow Red and Blue Radio”, personalizzando ulteriormente l’ascolto per l’utente.

Questa funzione è già in fase di distribuzione globale sia per la versione Android che per quella iOS di YouTube Music. Come da prassi, il rollout potrebbe richiedere diverse settimane prima di raggiungere tutti gli utenti.

Come scaricare o aggiornare YouTube Music

Per scaricare o aggiornare YouTube Music, gli utenti possono accedere al Google Play Store. Qui troveranno l’applicazione e potranno procedere con l’installazione cliccando su “Installa” o, nel caso di un aggiornamento, su “Aggiorna” se disponibile. Assicurarsi di avere sempre l’ultima versione garantirà un utilizzo ottimale di tutte le funzionalità nuove.