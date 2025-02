Google Messaggi e nuove funzionalità: le ultime novità per gli utenti Android

Google Messaggi, l'app di messaggistica predefinita per SMS, MMS e chat RCS su dispositivi Android, sta per ricevere aggiornamenti significativi. Queste modifiche non solo miglioreranno l'esperienza utente, ma aggiungeranno anche nuove funzionalità per gli amanti della messaggistica. Scopriamo quali sono le principali novità attese.

Rinnovamento dell'interfaccia di ricerca

Il team di Google sta lavorando su un rinnovamento dell'interfaccia di ricerca di Google Messaggi. Secondo quanto emerso dal codice sorgente nella versione 2025021801RC00.phone.openbeta_dynamic, gli sviluppatori hanno in mente di apportare cambiamenti all'aspetto della ricerca interna, migliorando così l'usabilità dell'app. Sebbene i test siano ancora in fase iniziale e la nuova interfaccia non sia disponibile nemmeno per i beta tester, le modifiche promettono di rendere l'esperienza più ordinata e intuitiva.

La nuova interfaccia prevede una riorganizzazione dei filtri di ricerca, che passeranno da quattro pulsanti disposti su due righe a una disposizione più compattata su quattro righe da due pulsanti. Questa leggera modifica potrebbe semplificare l'accesso alle varie funzioni di ricerca. Inoltre, i risultati delle ricerche saranno presentati in tessere separate, migliorando la leggibilità e l'accessibilità delle informazioni.

Un altro cambiamento interessante riguarda la pagina dedicata ai risultati di ricerca per i link. Quest'ultima presenterà i risultati all'interno di bolle con angoli arrotondati, un aspetto che contribuirà a un design più moderno e accattivante. Anche lo schema di colori dell'app subirà delle variazioni, mantenendo però coerenza con il tema scelto dall'utente. Tuttavia, resta da vedere quando queste modifiche saranno rese disponibili per tutti.

Funzionalità per le chat di gruppo nel foglio di condivisione

Un'altra novità in arrivo per Google Messaggi riguarda l'integrazione delle chat di gruppo nel foglio di condivisione di Android. Questa funzione, ancora in fase di sviluppo e non accessibile neppure ai beta tester, permetterà agli utenti di condividere contenuti rapidamente con i membri di un gruppo. Invece di entrare nella chat per inviare un file o una foto, gli utenti potranno farlo direttamente dall'app galleria, semplificando notevolmente il processo di condivisione.

Il flag per attivare questa funzione è denominato "bugle.addgroupstosharesheet". L'implementazione di questa funzionalità riflette il continuo impegno di Google a rendere la propria app di messaggistica più funzionale e reattiva, in particolare nell'era delle chat di gruppo, dove la rapidità e la comodità sono cruciali.

Aggiornamento dell'app Google Messaggi

Per coloro che desiderano sperimentare in prima persona le novità di Google Messaggi, il modo migliore per scaricare o aggiornare l'app è tramite il Google Play Store. Accedendo alla pagina dedicata, gli utenti possono facilmente installare l'ultima versione disponibile o aggiornare quella già installata sul proprio dispositivo. Per chi volesse provare in anteprima le nuove funzionalità, esiste anche un programma beta, anche se l'accesso a questo programma può essere limitato in caso di raggiungimento della capienza.

In alternativa, è possibile installare manualmente i file APK di Google Messaggi per chi è interessato a testare le novità più recenti. Queste opzioni garantiscono piena accessibilità alle funzionalità in arrivo, permettendo di restare aggiornati sulle ultime implementazioni dell'app.

Google Foto e la nuova funzionalità "Cornici digitali"

Oltre agli aggiornamenti di Google Messaggi, Google ha annunciato anche l'estensione della funzionalità "Cornici digitali" per Google Foto. Questa opzione permette di visualizzare gli album fotografici su una selezione più ampia di dispositivi, tra cui smart TV, cornici digitali e altri dispositivi compatibili. Gli utenti possono ora accedere a questa funzionalità anche su nuovi dispositivi, aumentando le possibilità di personalizzazione e condivisione delle proprie foto.

Per coloro che desiderano scaricare o aggiornare Google Foto, il processo è simile a quello di Google Messaggi, con la possibilità di gestire l'installazione direttamente dal Google Play Store.

Novità per Google Tasks

Infine, Google Tasks ha presentato una piccola ma significativa novità: le attività completate ora vengono mostrate con la data in cui sono state portate a termine. Questa modifica consente agli utenti di tenere traccia delle proprie attività in modo più efficiente, migliorando l'esperienza generale di gestione delle task. Anche per Google Tasks, gli utenti possono facilmente scaricare o aggiornare l'app tramite il Google Play Store.

Con queste novità in arrivo, Google continua a lavorare per migliorare ulteriormente l'esperienza utente su diverse piattaforme, mantenendo un occhio attento alle esigenze dei suoi utenti.