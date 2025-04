Google Messages si rinnova con un redesign dai toni smorzati: ecco le novità in arrivo

Un’importante aggiornamento per l’app Google Messages è in fase di test: l’interfaccia sta sperimentando un redesign che abbandona i colori vivaci a favore di tonalità più tenui. Questo cambiamento mira a migliorare l’esperienza utente per milioni di utilizzatori di dispositivi Android nel mondo.

Le novità dell’interfaccia utente

La nuova versione beta di Google Messages, identificata come v20250408, introduce una serie di modifiche all’interfaccia utente, che sono state activate per offrire un’anteprima delle potenzialità future. A cominciare dalla schermata principale delle conversazioni, il layout cambia drasticamente abbandonando il contrasto di colori brillanti in favore di uno sfondo più neutro. Questo approccio consente di mettere in risalto i messaggi inviati e ricevuti, creando una distinzione visiva più chiara, anche grazie agli angoli arrotondati che caratterizzano ora il design.

Modifiche ai menu e alle icone

Il menu di collegamenti per gli allegati ha subito un particolare restyling: le icone ora sono monocromatiche, privandosi di qualsiasi colore. Sebbene questa scelta possa apparire più coerente, si rischia di rendere l’interfaccia piuttosto piatta e priva di stimoli visivi. Anche nel menu emoji, Google sta testando una riorganizzazione, ponendo il Photomoji alla fine dell’elenco, poiché gli emoji tradizionali risultano essere utilizzati con maggiore frequenza.

Riorganizzazione della barra di ricerca

Un altro aspetto significativo del redesign riguarda la posizione della barra di ricerca e delle schede. Nel nuovo layout, queste sono state spostate per facilitare la differenziazione tra il campo di ricerca e quello di composizione del testo, evitando la confusione in cui i due elementi erano sovrapposti nella versione precedente. La persistenza del pulsante “Crea” per i Photomojis è stata eliminata: ora sarà accessibile solo all’interno della scheda dedicata, il che sembra più logico e pratico. Le schede stesse presentano un look demarcato, in linea con le linee guida del Material Design.

Aggiornamenti per i messaggi RCS Business

Modifiche più sottili riguardano anche i messaggi business RCS, dove i pulsanti Call-to-Action emergono con maggiore evidenza, nonostante il tono smorzato. Anche la barra inferiore per l’annullamento dell’iscrizione appare più visibile.

Un futuro incerto

Attualmente, tutte queste modifiche sono da considerarsi un lavoro in corso. Google sta sperimentando varie opzioni per rinnovare l’aspetto dell’app e non ci sono garanzie che queste nuove funzionalità siano incluse nella versione stabile dell’applicazione in futuro. Sarà necessario monitorare da vicino gli sviluppi futuri per capire se e quando queste innovazioni verranno implementate definitivamente.

