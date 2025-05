Google Messages: problemi con le foto dei contatti per alcuni utenti della beta

L’ultima versione dell’app Google Messages ha portato con sé un bug che fa scomparire le foto dei contatti, un problema che sta creando confusione tra gli utenti beta. Nonostante l’incidente riguardi solo alcuni smartphone, gli utenti stanno segnalando esperienze simili e la situazione merita di essere monitorata con attenzione.

Il bug della foto dei contatti

Chi sta utilizzando la beta di Google Messages ha notato una strana anomalia. Alcuni utenti, infatti, non riescono a visualizzare le foto dei contatti all’interno delle conversazioni. Nonostante nelle schede Contatti le immagini siano visibili, queste si mostrano per un breve istante quando si entra in una chat, per poi ritornare all’iniziale monogramma. Questo problema è stato evidenziato in un post su Reddit dall’utente con nickname Typicalg123, il quale ha raccolto le segnalazioni di diversi utenti che riscontrano il medesimo malfunzionamento.

Un altro partecipante alla discussione, u/Jmerse, ha notato che il problema sembra colpire principalmente quegli utenti che utilizzano contatti registrati su iPhone. Ciò suggerisce che l’anomalia potrebbe riguardare specifiche interazioni tra dispositivi Android e iOS, in particolare nello scambio di informazioni riguardanti i contatti.

Dispositivi colpiti e cause del problema

L’anomalia sembrerebbe riguardare in particolare i dispositivi Google Pixel e Samsung, anche se non è chiaro il perché di questa selettività. In effetti, il bug sembra connesso all’uso della beta di Google Messages e non rappresenta un problema esteso a tutti gli utenti, come confermato anche dal sito Tech-Issues Today, che non ha riscontrato il medesimo problema durante i test.

Al momento non è noto se Google sia già a conoscenza di questa problematica. Gli utenti che si trovano a fronteggiare il malfunzionamento possono tentare alcune soluzioni alternative, come svuotare la cache dell’app, disinstallarla completamente e reinstallarla. In caso di persistenza del problema, si potrebbe considerare l’uscita dal programma beta e il ritorno a una versione stabile dell’app, sempre ricordando di effettuare un backup dei messaggi per non perdere conversazioni importanti.

Connessione con nuove funzionalità

Recentemente, è stata annunciata la funzione “Elimina per tutti”, che ha cominciato a essere distribuita agli utenti della beta. L’anomalia riguardante le foto dei contatti potrebbe essere una conseguenza involontaria di questo aggiornamento, vista la tempistica. È piuttosto comune, infatti, vedere l’emergere di bug quando viene implementata una nuova funzionalità. Questo è un aspetto che tende a contraddistinguere il ciclo di vita dello sviluppo software.

Cosa fare in caso di problemi

Se si sta affrontando questo problema, le soluzioni da provare sono essenzialmente quelle già esposte o, in alternativa, aspettare che Google rilasci un aggiornamento per risolvere questa scomodità. Visto che il bug colpisce solo un numero limitato di utenti e considerando che l’azienda potrebbe non esserne ancora a conoscenza, non è possibile stabilire con certezza i tempi di risoluzione.

Per segnalare eventuali informazioni o suggerire ulteriori dettagli sull’argomento, è possibile contattare il team di Google. Gli utenti possono mantenere l’anonimato se lo desiderano oppure ricevere un riconoscimento per le loro segnalazioni.