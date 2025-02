Google Messages introduce la funzionalità attesa: elimina i messaggi RCS per tutti

Nella frenesia della comunicazione digitale, può capitare a chiunque di inviare un messaggio e desiderare immediatamente di poterlo ritirare. Questa situazione, piuttosto comune, potrebbe avere una soluzione in arrivo grazie a Google Messages. Infatti, sembra che questa app stia per integrare una funzione molto richiesta: la possibilità di eliminare le chat RCS non solo per il proprio dispositivo, ma anche per il destinatario.

La nuova funzionalità in arrivo

Recenti indagini sul codice della versione più recente dell'app hanno rivelato che gli utenti di Google Messages riceveranno presto due opzioni nel momento in cui decidono di eliminare un messaggio: "Elimina per tutti" ed "Elimina per me". Attualmente, quando un utente elimina una chat RCS, il messaggio viene solamente rimosso dal proprio dispositivo, mentre il destinatario continua a visualizzarlo. Con l'implementazione di questa nuova funzione, sarà finalmente possibile rimuovere i messaggi ambedue le parti, proprio come avviene su WhatsApp.

Differenze con WhatsApp

È importante notare come ci siano delle significative differenze nella gestione della cancellazione dei messaggi tra Google Messages e WhatsApp. Sembra che, in caso di cancellazione di un messaggio, Google Messages notifichi i destinatari, avvisandoli che un messaggio è stato rimosso o che il mittente ha tentato di eliminarlo. Su WhatsApp, invece, gli utenti possono vedere che un messaggio è stato cancellato, ma non ricevono una notifica distinta al riguardo. Questa differenza potrebbe generare situazioni imbarazzanti per coloro che preferirebbero mantenere un certo grado di riservatezza riguardo ai messaggi eliminati.

Tempistiche di implementazione

Al momento, non ci sono dettagli ufficiali disponibili sulla data di rilascio di questa nuova funzionalità per Google Messages. Tuttavia, dato che il lavoro su queste opzioni di gestione dei messaggi è già in fase avanzata, è lecito aspettarsi che venga implementata a breve. Gli utenti sono ansiosi di scoprire quando potranno finalmente beneficiare di questa novità, che certamente faciliterà non solo la comunicazione quotidiana ma anche la gestione delle conversazioni, evitando fraintendimenti e situazioni spiacevoli.

In un mondo dove la rapidità della comunicazione è fondamentale, questa mossa da parte di Google rappresenta un passo avanti significativo nell'evoluzione delle app di messaggistica. La gestione dei messaggi diventa sempre più sofisticata, centrando l’attenzione sulle esigenze degli utenti e cercando di migliorare l'esperienza di utilizzo in modi pratici e tangibili.