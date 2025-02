Google Meet si prepara a un restyling: novità per gli utenti di Android e iOS

Google ha di recente rivelato alcune interessanti modifiche relative alla sua app di videoconferenza, Google Meet, portando avanti un'evoluzione estetica e funzionale che promette di migliorare l'esperienza degli utenti. Questa riorganizzazione arriva in seguito all'aggiornamento precedente legato ai Drive condivisi di Google Drive, sottolineando l'impegno dell'azienda nel rendere le sue piattaforme più intuitive e facilmente navigabili.

Un nuovo look per Google Meet

Il colosso di Mountain View ha annunciato attraverso un post sul suo blog ufficiale che Google Meet si doterà di un design rinnovato, seguendo le linee guida del Material Design 3. Questo cambiamento riguarda sia la versione per dispositivi Android che per iOS. L'obiettivo principale è rendere l'interfaccia più intuitiva, così da facilitare la fruizione delle varie funzionalità senza stravolgerne l'essenza.

I controlli relativi alle riunioni subiranno una ristrutturazione per facilitare l'uso. Secondo le informazioni fornite nel post, molte delle opzioni saranno ora più facilmente accessibili. Le Reazioni Emoji, ad esempio, verranno spostate da una posizione poco visibile nel menu “Altro” direttamente sulla barra degli strumenti principale, permettendo agli utenti di esprimere le proprie emozioni durante le videoconferenze in modo più immediato. Questa novità mira a rendere l’interazione durante le riunioni virtuali molto più coinvolgente.

Cambiamenti nelle funzioni e nelle impostazioni

Non tutti i cambiamenti sono stati progettati con l'intento di semplificare. Alcuni elementi come la funzionalità "Alza la mano", che prima era in evidenza sulla barra degli strumenti, verrà ora relegata nel menu “Altro”. Questa modifica è stata imposta specificamente per gli utenti di smartphone, mentre sui tablet la funzione rimarrà immediatamente accessibile. L'idea alla base sembra essere quella di concentrare le funzioni più utilizzate in cima, mentre le meno comuni verranno raggruppate per un accesso più discreto.

Anche la gestione dell’organizzazione delle videoconferenze subisce un cambiamento, poiché gli strumenti di gestione dell'organizzatore verranno spostati nella sezione "Generali" delle impostazioni di Google Meet, facilitando la ricerca e l'accessibilità delle opzioni. Inoltre, la possibilità di inviare feedback riguardo problemi riscontrati nell’app sarà ora centralizzata, presente in una sola area delle impostazioni, migliorando l’orientamento degli utenti all'interno dell'app.

Novità specifiche per iPhone e versioni richieste

Un aspetto del ridisegno che interesserà principalmente gli utenti Apple, riguarda il pulsante per terminare una videochiamata, che sarà spostato da sinistra a destra nella barra di navigazione. Questo cambiamento ha come obiettivo quello di uniformare l'esperienza degli utenti iPhone a quella degli utenti Android, consolidando così un approccio più coerente nel design.

Per poter usufruire delle nuove funzionalità, gli utenti dovranno assicurarsi di avere la versione aggiornata delle app. Il rollout è iniziato il 20 febbraio e sono state rilasciate nuove versioni per entrambe le piattaforme. Pertanto, per Android, sarà necessario disporre della versione 291.0.722438190.duo.android_20250202.14 o superiore, mentre per iOS è richiesto almeno la versione 294.0. Questi aggiornamenti si applicano anche all'app di Gmail, che servirà da supporto all'esperienza di Google Meet.

Come effettuare gli aggiornamenti

Aggiornare le app di Gmail e Google Meet è un processo molto semplice, sia per gli utenti Android che per quelli Apple. Gli utenti Android possono recarsi sul Google Play Store, trovare le app e semplicemente cliccare su “Aggiorna” o “Installa”. Anche per gli utenti iPhone, il processo è simile: basta visitare l’App Store, cercare le app e selezionare “Ottieni” o “Aggiorna”. Assicurarsi di avere le versioni corrette è fondamentale per garantire un’esperienza fluida e senza interruzioni. Questo restyling rappresenta solo l’ultimo passo di Google per migliorare costantemente le sue applicazioni, arricchendo così la vita digitale dei propri utenti.