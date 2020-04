Google Meet aumenta i “partecipanti” da 4 a 16: il layout è come quello di Zoom

Google Meet si rinnova e viene incontro alle esigenze degli utenti. Il miglioramento stabilito da BigG per la sua piattaforma è netto e molto evidente, ed emerge chiaramente l’intenzione del colosso di Mountain View di recuperare il terreno perduto nei confronti di Zoom.

Come noto, in questo periodo di “lockdown” imposto dai vari governi per frenare la diffusione del contagio da coronavirus, l’app Zoom è riuscita ad aumentare in maniera esponenziale la sua platea di utenti, proprio perchè in grado di fornire tutta la struttura necessaria per le videochiamate (pensiamo allo smart working e alla didattica a distanza). Tuttavia, Zoom è stata anche molto criticata per questioni relative alla sicurezza e alla privacy, ed è per questo che Google ha deciso di migliorare Meet per provare a “scavalcare” la concorrente.

La nuova visualizzazione della galleria di Google Meet è infatti molto simile a quella di Zoom. Come dichiarato da BigG in un post sul blog, l’aggiornamento di Google Meet dovrebbe essere disponibile per tutti entro il fine settimana. In precedenza, era possibile vedere solo quattro persone sullo schermo alla volta, ma con il nuovo layout piastrellato di Meet si potranno avere 16 partecipanti alla stessa chiamata.

La visualizzazione della galleria di Zoom è ancora in grado di mostrare più partecipanti rispetto a Meet, con un massimo di 49 persone contemporaneamente a seconda della potenza della propria CPU. Tuttavia, quello di Google Meet è da considerare già un netto miglioramento, e non è detto che nel prossimo futuro le cose non migliorino ulteriormente.

Meet, come altri servizi di videoconferenza, ha visto una crescita significativa in seguito alla pandemia di COVID-19. Google ha dichiarato in un post sul blog dello scorso 9 aprile che il servizio aggiunge oltre 2 milioni di nuovi utenti al giorno. La società ha inoltre esteso l’accesso gratuito ad alcune funzionalità avanzate di Meet dal 1 luglio al 30 settembre.

Fonte The Verge