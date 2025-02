Google Maps ufficializza la denominazione "Golfo d’America" al posto del Golfo del Messico negli Stati Uniti

Google Maps ha recentemente effettuato una modifica significativa, sostituendo il nome "Golfo del Messico" con "Golfo d’America", ma questa novità è visibile esclusivamente agli utenti statunitensi. Per chi si trova in Messico, continuerà a essere visualizzato il nome originale, mentre gli utenti di altre nazioni potranno vedere entrambe le denominazioni sulla mappa.

Il cambiamento avviene dopo una lunga discussione

Negli ultimi tempi, si è accesa una vivace discussione riguardo alla denominazione di molte località, in particolare corpi idrici. Poco dopo la sua elezione, il presidente americano Donald Trump aveva manifestato l’intenzione di rinnovare il nome del Golfo del Messico in "Golfo d’America". Questa petizione è diventata ufficiale il 9 febbraio 2025, ed ora è visibile per tutti gli utenti di Google Maps negli Stati Uniti.

Per chi vive negli Stati Uniti, l’ex "Golfo del Messico" è passato a essere visualizzato come "Golfo d’America". Le mappe, infatti, mostrano questa modifica non appena si effettua uno zoom ravvicinato. Al contrario, chi si trova in Messico continuerà a vedere il tradizionale nome "Golfo del Messico", mentre nel resto del mondo, le versioni cartografiche delle località mostreranno entrambe le denominazioni, specificando "Golfo del Messico ".

Come Google affronta la questione della denominazione

Il cambiamento del nome richiederà sicuramente un periodo di adattamento; Google è consapevole di questo aspetto. Ad esempio, se un utente statunitense cerca "Golfo del Messico", la piattaforma mostrerà ancora informazioni relative alla località, evitando messaggi di errore. Questo dimostra l’impegno di Google nel garantire continuità e coerenza nonostante la variazione nominale.

Nel corso delle ultime settimane, Google ha progettato di aggiornare le denominazioni sulla sua piattaforma ogniqualvolta vi siano cambiamenti nel Geographic Names Information System , un sistema governativo che raccoglie le informazioni relative ai nomi geografici in territorio americano. Questo è un chiaro indicativo della volontà della compagnia di mantenere le informazioni sempre attuali e pertinenti, anche se ciò comporta la necessità di affrontare nuove domande e opinioni da parte degli utenti sugli aggiornamenti.

Le reazioni e le implicazioni del nuovo nome

Attualmente, l’aggiornamento sul nome "Golfo d’America" è attivo sia per le applicazioni Google Maps su Android e iOS, sia per la versione desktop. Tuttavia, un altro attore della mappatura digitale, Apple Maps, continua a mostrare il nome "Golfo del Messico", segnalando una divergenza interessante nelle scelte di denominazione delle due principali piattaforme di mappe digitali.

È importante notare che non ci sono state modifiche simili in altre aree geografiche e le future denominazioni di altri corpi idrici rimangono da definire. A questo punto, resta da capire se il nuovo nome "Golfo d’America" verrà mantenuto. Le opinioni e i feedback degli utenti giocheranno un ruolo cruciale negli eventuali sviluppi futuri riguardanti i nomi di altre località. Presto potrebbero emergere nuove notizie riguardanti il tema delle denominazioni geografiche in Ambiente e cultura, quindi è consigliabile rimanere aggiornati.

In attesa di ulteriori annunci, chiunque desideri condividere informazioni o suggerimenti su questo argomento può contattare il team di Google, mantenendo l'anonimato se lo desidera.