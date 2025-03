Google Maps si rinnova: nuove icone per le auto ispirate a Waze

L'acquisizione di Waze da parte di Google nel 2013 per 1,3 miliardi di dollari ha segnato un cambiamento significativo nel panorama della navigazione digitale. Con il passare del tempo, molte funzionalità di Waze sono state integrate in Google Maps, migliorando costantemente l'esperienza di navigazione per gli utenti. Recentemente, Google ha annunciato l'aggiunta di una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di personalizzare le icone delle loro auto, utilizzando un design che ricorda fortemente l'interfaccia e le opzioni di Waze.

Nuove icone dell'auto per un'esperienza personalizzata

Il cambiamento più recente riguarda la sostituzione della tradizionale freccia blu e di altre icone usate per rappresentare il veicolo sulla mappa di navigazione. Gli utenti di Google Maps, sia su dispositivi iOS che Android, possono facilmente modificare l'icona dell’auto. Per fare ciò, basta accedere al menu situato in basso, dove viene visualizzato il tempo rimanente del viaggio, la distanza da percorrere e l'orario d'arrivo stimato. Trascinando il menu verso l'alto, gli utenti troveranno diverse opzioni a loro disposizione.

Scelte varie di icone e colori

L’ultima opzione del menu consente di selezionare l'icona del veicolo. Gli utenti possono scegliere tra un totale di otto icone diverse, che includono non solo la tradizionale freccia, ma anche un'auto sportiva, un pick-up, un SUV e una berlina. Scorrendo attraverso le varie opzioni, si ha la possibilità di personalizzare la propria esperienza di navigazione in modo originale. Inoltre, ci sono otto colorazioni disponibili per rendere il tutto ancora più interessante. Le opzioni di colore comprendono:

Bianco glacier

Nero notte

Grigio cenere

Rosso papavero

Blu cielo

Giallo sole

Verde acquamarina

Magenta tramonto

Come attivare le nuove icone

Per utilizzare questa nuova funzionalità, è necessario avere l'ultima versione di Google Maps installata sul proprio dispositivo iOS o Android. Gli utenti possono attivare il cambiamento anche toccando l'icona predefinita del veicolo che appare quando si imposta una destinazione e si inizia la navigazione. Per scaricare l'aggiornamento più recente, gli utenti iOS possono seguire il link specificato, mentre per gli utenti Android è disponibile un altro collegamento utile.

Google Maps e Waze: strategie diverse per la navigazione

È importante riconoscere che Google Maps e Waze, sebbene entrambe siano strumenti di navigazione, offrono esperienze diverse. Google Maps è idealmente concepito per coloro che desiderano non solo un percorso veloce e sicuro da "A" a "B", ma anche consigli su ristoranti, hotel e intrattenimento locale. D'altra parte, Waze si concentra maggiormente sul viaggio stesso, utilizzando informazioni fornite dagli utenti per rendere il tragitto più fluido e agevole grazie alla segnalazione di incidenti, rallentamenti e altri eventi sulla strada.

Questa innovazione di Google Maps non solo rappresenta un passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza dell’utente, ma mette anche in evidenza la continua evoluzione della tecnologia di navigazione nei nostri dispositivi mobili.